Schi Alpin: Cupa Todiral şi-a desemnat cîştigătorii

Pe pîrtia sintetică Superski de la Cavnic s-a desfăşurat sîmbătă, 21 octombrie, Cupa Todiral la schi alpin, ediţia de toamnă. La ediţia din acest an, organizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş, au participat 31 de sportivi, respectiv de la CS Todiral şi AS Aerofit Baia Mare. Cîştigătorii Cupei Todiral, ediţia de toamnă • Categoria copii speranţe (n. 2005-2006) – fete, 9 porţi: 1. Iulia-Denisa Costinaş (CS Todiral Baia Mare); 2. Julieta Pop (AS Aerofit Baia Mare); Categoria copii pitici I (n. 2007-2008) – fete, 9 porţi: 1. Alexandra Filip (Aerofit); 2. Maia Tăut (Aerofit); 3. Daria Mihuţ (Aerofit); 4. Amalia Pocol (Aerofit); 5. Ileana Perţa (Aerofit); Categoria copii pitici I (n. 2007-2008) – băieţi, 9 porţi: 1. Tudor-Patrick Stan (CS Todiral); 2. Victor-Tudor Hauşi (CS Todiral); 3. Ştefan Tiba (Aerofit); 4. Paul Damian (Aerofit); 5. Andrei Fârte (Aerofit); Categoria copii pitici II (n. 2009 şi mai mici) – fete, 9 porţi: 1. Ana Petcu (Aerofit); 2. Patricia Tican (Aerofit); 3. Alesia Pop (Aerofit); 4. Ana Damian (Aerofit); Categoria copii pitici II (n. 2009 şi mai mici) – băieţi, 9 porţi: 1. Şerban Rus-Apan (CS Todiral); 2. Alex Dulfu (Aerofit); 3. Mark Bârsan (Aerofit); 4. Luca Talpoş (Aerofit). La ediţia din acest an a Cupei Todiral şi-au adus contribuţia următoarele persoane: Cornel Poenar – arbitru principal şi responsabil pîrtie, Mihaela Todaşcă – arbitru asistent, secretariat şi cronometraj manual, Gheorghe Todaşcă – responsabil probă şi starter, Octavian Gherasim – judecător plecare, Dorina Costinaş – judecător sosire, Nicolae Chirculescu – cronometraj manual, Carla Hauşi – responsabil arbitri.