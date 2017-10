Temă nouă în spaţiul teologiei româneşti, „Missio Israelis. O lectură misionară a Vechiului Testament”

Fiecare dintre noi are o misiune, fiecare om face parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. De aceea e esenţial să conştientizăm această misiune, dar să şi lucrăm în această direcţie. E îndemnul lectorului univ. dr. Eusebiu Borca, pornind de la volumul lansat luni, 23 octombrie, de profesorul de religie, dr. Cosmin Lauran. „Missio Israelis. O lectură misionară a Vechiului Testament” este teza de doctorat susţinută de Cosmin Lauran la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul 2016, sub îndrumarea pr. prof. dr. Valer Bel.

Un titlu provocator şi nou

Titlul cărţii e unul provocator, care lansează anumite semne de întrebare şi care aduce o noutate în spaţiul teologiei româneşti. „E o temă provocatoare. Dincolo de provocarea pe care o propune, este o interferenţă care e cu totul inedită în spaţiul teologiei româneşti şi nu numai. Însăşi această preocupare şi studiul istoriei este nou în spaţiul teologiei”, a punctat încă din debutul evenimentului, moderatorul discuţiilor, pr.dr. Florin Codrea. La rândul său, consilierul cultural al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, preotul Cristian Ştefan a subliniat că “este un titlul care pentru unii pare o noutate. Dacă stăm şi analizăm în profunzime, ne dăm seama că nu e de­loc greşit. Chiar dacă a existat un popor ales şi în mijlocul unui popor ales nu ar fi trebuit să existe misiuni de convertire aşa cum le înţelegem noi, ei aveau o altfel de misiune, aveau misiunea de a ne conduce spre Hristos. Aceasta era misiunea poporului ales, prin oamenii lui să ni-L facă cunoscut pe Hristos, să ne facă cunoscut timpul venirii Lui, locul venirii Lui, să ni-L protejeze pe Hristos prin profeţiile şi rânduiala păstrată de-a lungul timpului. Că majoritatea reprezentanţilor poporului ales au refuzat Adevărul atunci când Mântuitorul Iisus Hristos S-a întrupat, asta este o altă problemă, dar misiunea lor s-a împlinit”.

O carte-model, dar şi „o operă artistică”

Cartea profesorului Cosmin Lauran a fost catalogată de lect. univ. dr. Eusebiu Borca una menită să ne ofere modalităţile prin care putem să răspundem la „misiunea sfântă” la care ne cheamă Dumnezeu, misiune pe care dacă o îndeplinim ne ajută să câştigăm mântuirea. „Această carte o consider importantă pentru că ne oferă modalităţile prin care putem să răspundem la această misiune şi ne învaţă ce ar trebui să fa­cem. Consider această carte un manual, un exemplu concret prin care putem pune în aplicare mesajul Sfintei Scripturi. L-am perceput pe domnul profesor ca un artist. Din această perspectivă am încercat să privesc această carte ca fiind o operă artistică, o operă muzicală. Datorită faptului că baza informaţiilor pe care ni le oferă autorul se regăsesc în Sfânta Scriptură mi-am reamintit de cuvintele Fericitului Augustin care asemăna Sfânta Scriptură cu o liră şi care spunea că aşa cum sunt mai multe strune şi fiecare are sunetul specific în momentul în care cineva a priceput, ştie să cânte poate să obţină o melodie, poate să creeze ceva angelic. Aşa am încercat să privesc acest demers al autorului. Cosmin Lauran a luat mesajul, a luat cuvintele şi a încercat cumva să le armonizeze din perspectiva lui ca artist sau din perspectiva lui ca misiolog”, a adăugat Eusebiu Borca. Textul cărţii, mai spune lect. univ. dr. Eusebiu Borca, ne dă posibilitatea „să privim textul Vechiului Testament dintr-o perspectivă misionară. Cartea e una interdisciplinară, se referă la studiile biblice, dar şi la misiologie, la misiune. E interesantă, importantă şi actuală, ne dă posibilitatea să înţelegem Sfânta Scriptură dintr-o perspectivă actuală. Nu ajunge să citim Sfânta Scriptură, să o reproducem, ea devine rodnică în momentul în care putem să o transpunem în practică, în momentul în care putem să o trăim, să o înfăptuim. Iar modalitatea în care domnul Cosmin Lauran ne îndeamnă să o facem e una lăudabilă”. Pe de altă parte cartea lui Cosmin Lauran ne demonstrează că Biblia nu trebuie re­scrisă, aşa cum vorbesc unii, ci „trebuie recitită, ea trebuie recitită într-o altă cheie, folosind o cheie duhovnicească”, a concluzionat Eusebiu Borca.

„O lectură misionară”

Cel care a avut şansa de a afla despre carte de la începuturile „zămislirii” ei, pr. prof. Radu Dorin Micu a accentuat că volumul e unul dificil şi care se adresează în primul rând specialiştilor în domeniu. „E o carte grea. Fiind prima sa lucrare, e vizibil că autorul pune în joc toată cultura lui teologică şi umanistă şi credeţi-mă că nu e puţină. Cu siguranţă va fi o lectură obligatorie pentru mulţi care vor dori să facă performanţă în această zonă. Ce ne oferă această carte? O lectură hermeneutică a Bibliei dintr-o perspectivă misionară. E un demers riguros, original şi persuasiv. Noi citim în diferite feluri Biblia, de la lectura naivă, a inocenţei critice până la lectura foarte sofisticată a exegetului şi a specialistului în limba ebraică sau aramaică, care identifică tot felul de tâlcuri, aluzii. E o lectură misionară în centrul căreia se află primele cinci cărţi ale Vechiului Testament. Cosmin ne propune ideea de omul misionar, omul care are o misiune şi răspunde acestei misiuni”, a mai spus pr. Radu Dorin Micu. În cadrul evenimentului s-a făcut referire şi la cartea „Adevărata poveste a lumii. Locul nostru în naraţiunea biblică”, de Craig G. Bartholomew şi Michael W. Goheen, traducerea, notele şi studiul introductiv fiind realizate de Cosmin Lauran.