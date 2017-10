Ziua Armatei Române, marcată şi în Baia Mare

Ziua Armatei Române este sărbătorită, anual, la data de 25 octombrie. Cu această ocazie este arborat Drapelul naţional la toate sediile instituţiilor militare. Autorităţile judeţene, locale, elevii şi dascălii, dar şi societatea civilă, au sărbătorit această zi în Baia Mare la Monumentul Ostaşului Român din Parcul „Regina Maria”.

Manifestarea a început cu o slujbă religioasă în memoria celor care şi-au dat viaţa pe front. Au urmat apoi cuvântările reprezentanţilor Instituţiei Prefectului, Consiliului Ju­deţean, Primăriei Baia Mare, dar şi a veteranilor de război: „Armata Română a făcut dovada ataşamentului faţă de România şi a demonstrat că dârzenia, disciplina, simţul datoriei, onoarea militară, puterea şi curajul, sunt valori pe care le-au arătat în misiunile încredinţate fiecare militar. Această zi are şi o încărcătură emoţională, în care fiecare dintre noi ne îndreptăm gândurile, cu aleasă cinstire, către cei care de-a lungul veacului au contribuit la apă­rarea independenţei, suveranităţii şi democraţiei constituţionale a României. Ostaşii Armatei Române sunt oameni care au fost crescuţi şi formaţi în spiritul dragostei şi al respectului faţă de patrie, faţă de legile ţării, de ducere la îndeplinire a ordinului şi dispoziţiilor militare primite. Armata Română a apărat dintotdeauna interesele poporului ro­mân, făcându-şi datoria faţă de ţară. Am un sentiment de mândrie şi profundă recunoştinţă pentru militarii din garnizoana Baia Mare, care ne-au reprezentat cu cinste, în teatre de operaţiuni interne şi externe, unde au făcut dovada calităţilor profesionale în misiunile sub egida Alianţei NATO sau ONU, OSCE sau UE”, a spus Moldovan Vasile, prefectul judeţului Maramureş. „Sărbătorim astăzi ziua Armatei Române, instituţie care a luptat cu dârzenie pentru unitatea, independenţa suveranitatea şi integritatea teritorială a României. Datorită realizărilor sale, ea reprezintă unul dintre pilonii acestei naţiuni, care a susţinut ţara în cele mai grele momente ale sale. Prin faptele ei de vitejie, Armata Română şi-a îndeplinit destinul şi a acţionat permanent în slujba poporului român. Ostaşii români au demonstrat în nenumărate rânduri că deţin substanţa devotamentului naţional, care de multe ori s-a dovedit a fi devastatoare, lăsând în urma sa multă durere. Aceşti martiri români au devenit jertfă supremă, preţul pe care patria l-a plătit pentru libertate, dar şi pentru reîntregirea României. În memoria eroilor noştri ne revine datoria morală de a păstra cu sfinţenie amintirea lor, iar în sufletele noastre să menţinem focul naţiunii, patriotismul şi respectul faţă de cei care îmbracă haina militară şi care au jurat credinţă patriei şi poporului român”, a declarat şi Doru Dăncuş, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş. După discursurile oficiale au ur­mat depunerile de coroane la Monumentul Ostaşului Ro­mân. La final, forţele armate au defilat prezentând onorul în faţa participanţilor, pe ritmurile fanfarei municipale.

Ziua de 25 octombrie ,,Ziua Armatei Române” , este un moment festiv şi de obicei, este punctat prin defilări militare. În cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel” elevii de la Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Baia Mare, au luat parte la desfăşurarea manifestării, fiind prezente clasele I – IV şi clasele pregătitoare, însoţiţi de doamnele învăţătoare. (g.m.)