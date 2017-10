Cuvintele Părintelui Justinian – Un ghid al frumuseţii lăuntrice

În această pagină, pe care am iniţiat-o cu binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Justinian, în vara anului 2013, aceasta fiind a 207-a pagină care apare, aţi putut observa că în colţul din dreapta sus apare câte un citat din cuvintele de învăţătură rostite de Înaltpreasfinţitul Justinian, izvoare şi sfaturi duhovniceşti de mare preţ, cuvinte din tezaurul de aur al Înaltului Ierarh. O vre­me am luat aceste citate din înregistrările pe care le-am făcut cu ocazia Sfintelor Liturghii sau cu alte ocazii, iar pe urmă, de câţiva ani, prin bunăvoinţa părintelui Radu Dorin Micu, căruia îi mulţumesc şi pe această cale, din cartea dumnealui „Cuvintele Părintelui – Un ghid al frumuseţii lăuntrice”, apărută la Editura „Mega” din Cluj-Napoca în 2009.

Iată, sunt în măsură să vă anunţ apariţia, în aceste zile, la un an de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Justinian Arhiepiscopul, a ediţiei a III-a, primele două fiind epuizate, tipărită la Editura „Cromatica” din Baia Mare, prima tipografie particulară din municipiu după 1989.

Cartea se va putea cumpăra de la pangarele bisericilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, de la magazinul din Centrul Eparhial şi de la alte magazine bisericeşti de pe cuprinsul Eparhiei.

Mulţumim părintelui Radu Dorin Micu pentru acest preţios tezaur pe care ni-l pune la dispoziţie.