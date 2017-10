Mîine, prima etapă a returului

• CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Ştiinţa Baia Mare •

După o pauză de aproximativ o lună, campionatul Superligii de rugby se reia la finalul acestei săptămîni cu prima etapă a returului din sezonul regulat. CSM Ştiinţa Baia Mare va evolua în deplasare la CS Universitatea Cluj-Napoca, partidă ce este programată pentru mîine, 28 octombrie, în Parcul „Iuliu Haţieganu”, începînd cu ora 13.00.

Prin prisma locurilor ocupate în clasament, gaz­dele penultima poziţie, cu doar 4 puncte, iar oaspeţii locul secund, cu 19 puncte, este evident că formaţia lui George Sava porneşte ca favorită şi are nevoie de toate punctele, lupta pentru primele patru poziţii fiind foarte echilibrată. Vicecampioana României are şi ascendentul moral după succesul din tur în faţa universitarilor clujeni, băimărenii impunîndu-se cu 59-5. CSM Ştiinţa ar putea aborda meciul de mîine în următoarea alcătuire: 1. Suciu, 2. Cojocaru, 3. Mureşan, 4. Roşu, 5. Dănilă, 6. Holoia, 7. Chirică, 8. Răzvan Ailenei [C], 9. Shamkharadze, 10. Bredell, 11. Lămboiu, 12. Fakaosilea, 13. Bucur, 14. Nasalo, 15. Maravunawasawasa. Rezerve: 16. Bărdaşu, 17. Pristăviţă-Mardare, 18. Nailago, 19. Morrell, 20. Ţiglă, 21. S. Lucaciu, 22. Oprea, 23. Mtya Dumani.

Programul etapei 8, prima a returului (sîmbătă, 28 octombrie): CS Politehnica Iaşi – CSM Bucureşti, ora 11.00, Rugby TV; CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Ştiinţa Baia Mare, ora 13.00; CS Dinamo Bucureşti – CSA Steaua Bucureşti, ora 14.00, Telekom Sport; Timişoara Saracens stă.