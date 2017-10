După puncte la ocupanta locului trei

• Olimpic Star Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare

În etapa 5 din Liga 2, Seria 2, ocupanta locului secund, AS Independenţa Baia Mare, va juca mîine, 29 octombrie, de la ora 12.00, la gruparea de pe poziţia a treia, Olimpic Star Cluj-Napoca. Un meci extrem de important pentru formaţia lui Liviu Ivasuc în lupta pentru promovare, în dauna unei echipe imprevizibile şi care pune probleme în meciurile de acasă. Doar că băimărencele îşi propun să-şi păstreze invincibilitatea sezonul în curs, în care au maximum de puncte. Sperăm ca AS Independenţa să rămînă cu punctaj maxim şi după această etapă şi să continue bătălia de la distanţă cu Piros Security Arad, grupare tot cu punctaj maxim. Duelul Olimpic Star Cluj – AS Independenţa va fi arbitrat de o brigadă clujeană, cu Narcis Bodocan la centru, asistat de Claudiu Giorgiu şi Robert Mereş.

Programul etapei 5 (mîine, 29 octombrie): CS Ineu – Sporting Lugaş; Piros Security Arad – Olimpia Cluj-Napoca II (amînat); Olimpic Star Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare (ora 12.00); Ladies Târgu Mureş – Vasas Femina Odorhei II.

Liga 3

Derby pentru prima poziţie

• AS Independenţa II – Banat Girls Reşiţa

Derby-ul etapei cinci din Liga 3, Seria 2, se va da între AS Independenţa II şi Banat Girls Reşiţa, meci programat pentru mîine, de la ora 11.00, pe terenul din Lăpuşel. Va fi un duel între ocupantele primelor două poziţii, despărţite de trei puncte, doar că oaspetele au un meci în minus. Băimărencele au acumulat 9 puncte după trei etape, iar reşiţencele au şase, fără gol încasat. Este o partidă de şase puncte, echipa ce va lua toate punctele din această confruntare urmînd să ia o opţiune serioasă pentru primul loc. Ne do­rim ca aceasta să fie echipa secundă a AS Independenţa, grupare ce pleacă cu prima şansă la victorie. Derby-ul etapei va fi condus de băimărenii Răzvan Necrici, Ionuţ Husti şi Bogdan Mureşan. Cealaltă formaţie din Maramureş participantă la acest nivel, Venus Maramureş, va evolua tot pe teren propriu, mîine, de la ora 10.00. Venus va primi replica celor de la Atletic Drobeta Turnu Severin. Înaintea disputei directe, ambele combatante nu au acumulat nici un punct în acest sezon. Jocul de mîine va fi arbitrat la centru de Norbert Kemenes, ajutat de Stelian Homorodan şi Răzvan Soponar.