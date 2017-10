Programul, arbitrii şi observatorii

Liga 4 Quick Mobile. Seria Sud, etapa 10

Sîmbătă:

• Lăpuşul Târgu Lăpuş – Unirea Şişeşti. Arbitri: Ionuţ Pop – P. Ilieş, P. Lodină. Observator: I. Bartha. Orele 13.00+15.00.

• FC Suciu de Sus – Progresul Şomcuta Mare. Arbitri: M. Tiniş – F. Mihali, V. Parge. Observator: Ioan Pop. Orele 13.00+15.00.

• CS Minaur Baia Mare – Progresul 2012 Dumbrăviţa. Arbitri: A. Antal – R. Balmoş, Şt. Mezei. Observator: Z. Mesaroş. Orele 12.00 (Ferneziu) + 15.00 (Stadionul „Viorel Mateianu”).

Duminică:

• CS Comuna Satulung – CS Seini. Arbitri: R. Necrici – I. Husti, S. Homorodan. Observator: G. Bărbuş. Orele 13.00+15.00.

• Bradul Groşii Ţibleşului – CS Fărcaşa. Arbitri: C. Codrea – G. Tarba, C. Gheighiş. Observator: F. Gherghel. Orele13.00+15.00.

• CS Viitorul Ulmeni stă.

Seria Nord, etapa 10

Sîmbătă:

• Plimob Sighetu Marmaţiei – Avântul Bârsana. Arbitri: M. Bărbuş – I. Sava, A. Tincu. Observator: A. Bud. Orele 11.00+13.00.

Duminică:

• AS Remeţi – Iza Dragomireşti. Arbitri: I. Anişoreac – G. Sitar, D. Lung. Observator: E. Kemenes. Orele 13.00+15.00.

• Bradul Vişeu de Sus – Luceafărul Strâmtura. Arbitri: D. Cociş – M. Criste, Ioan Pop. Observator: I. Cauni. Orele 13.00+15.00.

• Metalul Bogdan Vodă – Salina Ocna Şugatag. Arbitri: D. Gheighiş – C. Mureşan, B. Peter. Observator: G. Bujor. Orele 13.00+15.00.

• Recolta Săliştea de Sus – Foresta Câmpulung la Tisa. Arbitri: C. Ţiplea – M. Maghear, A. Mureşan. Observator: Dan Marchiş. Orele 13.00+15.00.

• Zorile Moisei stă.

Liga 5. Seria 2, etapa 10

Sîmbătă:

• AS Nistru – AS Mireşu Mare. Arbitri: D. Lazin – C. Pintea, S. Lucaciu. Observator: V. Pintean. Ora 15.00. Terenul din Tăuţii Măgherăuş.

• Topitorul Ferneziu – PHP Iadăra. Arbitri: V. Andreicuţ – C. Erdei, A. Baghiu. Observator: C. Mezei. Ora 15.00.

• ACS Satu Nou de Jos – Sporting Recea. Arbitri: B. Mureşan – D. Lupuţi, R. Dorca. Observator: V. Oşan. Ora 14.00.

Duminică:

• AS Carmen Satulung – Rapid Satu Nou de Sus (duminică, 12 noiembrie).

• Solaris Pribileşti – Dinamic Groşi. Arbitri: N. Kemenes – O. Gurban, A. Mariş. Observator: E. Necula. Ora 15.00. Terenul din Mireşu Mare.

• Gloria Sălsig stă.

Sancţiuni dictate de AJF Maramureş

Jucători şi delegat suspendaţi, jocuri omologate

• Vasile Terec (AS Carmen Satulung) – o etapă, 80 lei amendă • Viorel Marinca (Salina Ocna Şugatag) – o etapă, 100 lei amendă • Mihai Valer Gherghel (FC Suciu de Sus) – 2 etape, 200 lei amendă • Alexandru Mihai Moş (CS Fărcaşa) – o etapă, 100 lei amendă • Denis Reimond Lihet (CS Minaur Baia Mare) – o etapă, 100 lei amendă • Vlad Chiş (delegat Gloria Sălsig) – 2 luni, 300 lei amendă, pentru lovirea unui jucător • Ionel Alexandru Ardelean (Gloria Sălsig) – 2 etape, 250 lei amendă • Progresul 2012 Dumbrăviţa a primit avertisment pentru măsuri organizatorice insuficiente • Meciul Luceafărul Strâmtura – AS Remeţi se omologhează cu scorul de 0-3, gazdele folosind un jucător pe fals. De asemenea, Luceafărul a primit şi o amendă de 800 lei • Meciul de juniori A1 Luceafărul Strâmtura – AS Remeţi se omologhează cu scorul de 0-3, gazdele folosind un jucător pe fals. Strâmtura a primit şi o amendă de 600 lei.