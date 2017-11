DAN BARNA, noul preşedinte al Uniunii Salvaţi România

Dan Barna a fost ales noul preşedinte al Uniunii Salvaţi România, după ce a câştigat alegerile interne desfăşurate în cadrul congresului extraordinar al partidului. Alegerile au avut loc sâmbătă, la Poiana Braşov.

Barna a câştigat alegerile pentru preşedinţia partidului cu 127 de voturi dintr-un total de 191 exprimate, iar contracandidatul lui, Vlad Alexandrescu, a obţinut 50 de voturi. Mandatul său va dura 2 ani, urmând ca înainte de alegerile europarlamentare din 2019 să fie organizate alte alegeri.

Noul preşedinte al USR are 42 de ani, este expert în fonduri europene şi a fost membru al Guvernului Cioloş, având funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene. Dan Barna a fost ales în decembrie 2016 deputat de Sibiu, fiind vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă şi membru în Comisia pentru fonduri europene.

Barna a precizat că printre principalele sale obiective ca preşedinte al Uniunii Salvaţi România se numără extinderea partidului şi desemnarea premierului în 2020. De asemenea, acesta îşi doreşte unitate în rândul membrilor formaţiunii politice pe care o conduce.

”Vă cer să oprim războiul civil USR vs. USR. E timpul să punem punct. Să ne recunoaştem greşelile şi să reînvăţăm să avem încredere unii în ceilalţi. Să ne uităm la ce ne apropie şi nu la ce ne desparte”, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, la conferinţa de presă organizată după rezultatul votului.

USR Maramureş a participat la congres cu 6 delegaţi, dintre care 2 din oficiu – Dan Ivan, preşedintele filialei USR Maramureş, membru în Biroul Naţional al partidului, respectiv Vlad Emanuel Duruş, deputat USR de Maramureş, membru în Comisia de Arbitraj a USR, şi 4 delegaţi aleşi prin vot: Dragoş Moldovan, Radu Trufan, Nicoleta Ivan şi Radj Erwin. Delegaţii USR Maramureş l-au susţinut pe Dan Barna.

”A fost un Congres organizat şi desfăşurat în cele mai bune condiţii, lucru confirmat de cei peste 70% dintre delegaţii prezenţi, în cadrul căruia am regăsit entuziasmul şi spiritul USR. M-a surprins în mod plăcut scorul obţinut de Dan Barna, peste 66% din voturile exprimate, performanţă foarte apropiată de cea a lui Nicuşor Dan de la Congresul din luna mai (69%). Am încredere în calităţile noului preşedinte şi în puterea lui de a coagula potenţialul tuturor membrilor USR, inclusiv al celor care au avut în ultimele zile anumite nemulţumiri raportate la deciziile organelor de conducere, şi de a focaliza acest potenţial spre lupta cu sistemul corupt patronat în ultimii 28 de ani de majoritatea clasei politice”, a declarat Dan Ivan, preşedintele USR Maramureş.

Biroul de presă al USR Maramureş