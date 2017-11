Deszăpezirea şi salubritatea Băii Mari, prioritatea zilei pentru primarul Cătălin Cherecheş

Ieri, primarul Cătălin Cherecheş a convocat o şedinţă operativă la care au participat factorii responsabili pe diferitele paliere din Primăria Baia Mare. Subiecte privind modul în care se va face deszăpezirea în municipiu, salubritatea, zonele verzi, stadiul proiectelor europene ce vor fi implementate în Baia Mare, sistemul de publicitate stradală şi chioşcurile pentru vânzarea presei scrise, târgul de Crăciun şi multe altele.

Deszăpezirea, prioritate majoră pentru primarul Cătălin Cherecheş

Nemulţumit a fost de modul în care instituţiile statului, cele guvernamentale, îşi fac treaba pentru care sunt plătite. Licitaţia pentru deszăpezirea oraşului a fost blocată în nenumărate rânduri. Când a fost deblocată nu a mai funcţionat sistemul electronic de licitaţie, Cătălin Cherecheş exprimându-şi nemulţumirea la modul în care se estimează a fi făcută deszăpezirea în Baia Mare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am convocat toţi factorii responsabili din autoritatea locală municipiului Baia Mare pentru a le sesiza într-un mod foarte ferm toate neregulile pe care le-am constatat, toate disfuncţionalităţile, toate chestiunile care ţin de multe ori şi de o lipsă a eficienţei, şi de o lipsă a muncii, dar de multe ori şi de o lipsă a muncii, a seriozităţii, dar şi de un oarecare sabotaj pe care unii dintre cei care ar trebui să îşi ia serios rolul în autoritatea locală îl exercită la adresa mea şi la adresa oraşului. Nu voi tolera niciodată lenea, nu voi tolera reavoinţa, nu voi tolera niciodată ca cineva să îşi bată joc de municipiul Baia Mare. Am solicitat să se facă o analiză pe două componente importante: deszăpezirea este primul dintre ele. Am demarat achiziţia pentru deszăpezire încă din luna mai. Toată procedura a fost blocată în ultima zi de achiziţie de către una dintre instituţiile statului care verifică astfel de tipuri de achiziţie. Am reluat licitaţia. Pe data de 2 noiembrie, joi, vom avea licitaţia pentru închirierea utilajelor pentru deszăpezire, pentru întreg sezonul, material antiderapant la cel mai înalt nivel tehnic, aşa cum băimărenii şi Baia Mare merită. Asigur cetăţenii că nu vor fi niciun fel de probleme în asigurarea serviciilor legate de deszăpezire în acest an. Toate societăţile care au utilaje ne-au asigurat că vor pune la dispoziţie aceste utilaje în cazuri de forţă majoră. Vreau să atrag atenţia celor care sunt responsabili în tot ce înseamnă legislativ şi licitaţii, mai ales când este vorba despre salubritate şi deszăpezire, lucruri care ţin de siguranţa cetăţenilor, că este inacceptabil să îţi baţi joc de un municipiu şi 6 luni de zile să nu aprobi un caiet de sarcini, să tot ţii în şah autoritatea locală, să impui tot felul de condiţii, de parcă cei de la Bucureşti ştiu cum trebuie să se facă deszăpezirea în Baia Mare.”

Primarul Cherecheş, nemulţumit de modul în care se face salubritatea în Baia Mare

Extrem de nemulţumit este Cătălin Cherecheş şi de modul în care acţionează societatea Drusal. De multe ori reprezentanţii societăţii nu acţionează aşa cum ar trebui conform contractului încheiat cu municipalitatea. Mai ales în zona cartierelor din municipiu, serviciul de salubritate lasă mult de dorit.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Demarăm procedura de concesiune a servciilor de salubrizare stradală, terminându-se anul viitor contractul cu societatea Drusal. Şi dorim să impunem un alt ritm. Înţeleg că Drusal, la modul în care acţionează şi fiind la final de contract, este în stare de lentoare, chiar paralizie uneori. Sunt foarte revoltat de modul în care ei îşi fac datoria, ne mint, nu respectă contractul, nu respectă listele de utilaje, nu respectă programul de salubritate. Ne spun că merg în cartiere cu 30 de oameni, dar când verificăm vedem că sunt doar 5. Ne spun că au curăţat un cartier, dar curăţă doar jumătate de cartier. Dar bani le trebuie! Mofturi au! Tarife mari vor! Lucrul acesta nu poate fi tranşat decât printr-o licitaţie corectă care să stabilească criteriile tehnice, criteriile valorice şi cele de calitate”.