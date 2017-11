Împreună pentru Maramureş şi Baia Mare

Comunicat de presă comun PSD Maramureş – Coaliţia pentru Baia Mare

Atât Partidul Social Democrat Maramureş, cât şi Coaliţia pentru Baia Mare au un interes comun, respectiv asigurarea coerenţei şi funcţionării actului administrativ în ceea ce priveşte proiectele importante la nivelul judeţului Maramureş şi al municipiului Baia Mare. Cele două entităţi administrative îşi respectă angajamentul luat după alegerile locale din 2016, iar parteneriatul politic şi administrativ asumat atunci a funcţionat şi va continua să funcţioneze şi în viitor. La nivelul Consiliului Judeţean Maramureş, prin ocuparea postului de vicepreşedinte se instaurează normalitatea, iar la nivelul Consiliului Local Baia Mare, Coaliţia pentru Baia Mare şi Partidul Social Democrat îşi respectă angajamentele, urmând discuţii ample pentru a avea, într-o logică constructivă, atât o funcţionare cât mai bună a grupurilor din cadrul CL Baia Mare, cât şi ocuparea postului de viceprimar al municipiului de către un reprezentant al PSD.

În felul acesta toate obligaţiile asumate vor fi îndeplinite prin coordonarea comună a grupurilor din CL şi CJ, fapt care va duce la o eficienţă administrativă mult mai mare prin închiderea bulei politice şi orientarea către proiectele prioritare ale Maramureşului şi ale municipiului Baia Mare. Acestea sunt dezvoltarea infrastructurii rutiere, a infrastructurii sociale, regândirea serviciului de apă – canal la nivel de judeţ prin accesarea de proiecte europene prin ADI Apă – Canal, operaţionalizarea Aeroportului Internaţional Maramureş, finalizarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor, transportul în comun pe zona metropolitană. Dezvoltarea economică va fi posibilă şi prin parafarea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Primăria Baia Mare, care va urmări crearea unor zone industriale cu caracter de parc industrial în zona Aeroportului Internaţional Maramureş, zona Recea, Groşi, Baia Sprie, zona Cuprom – Romplumb. Totodată, se doreşte încheierea unui parteneriat al celor două instituţii administrative cu mediul de afaceri, în vederea sprijinirii acestui sector.

Cătălin Cherecheş, pre­şedintele Coaliţiei pentru Baia Mare: ”Avem un parteneriat şi la nivel personal, şi la nivel administrativ şi la nivel politic, care nu a început în 2016, ci cu mulţi ani în urmă şi care şi-a arătat rezultatele prin ceea ce am realizat în municipiul Baia Mare cu sprijinul partenerilor din Partidul Social Democrat. Revenind într-o zonă de normalitate administrativă şi legală la nivelul municipiului Baia Mare, consider că inclusiv demersurile formale trebuie îndeplinite. Asumarea noastră pentru o administraţie eficientă în municipiul Baia Mare poate fi completată prin poziţionarea unui consilier local, membru al PSD în poziţia de viceprimar, respectându-ne, astfel, cuvântul. Pentru noi contează modul în care facem eficient şi în interiorul comunităţii administraţie şi mai puţină politică, dar înţeleg rostul poziţionărilor politice care trebuie să maximizeze efectele rezultatelor în comunitate. Am încredere în acest parteneriat pe care îl închei cu preşedintele Gabriel Zetea şi cu PSD, atât din punct de vedere politic, cât şi administrativ şi personal şi voi acorda tot sprijinul meu şi al Coaliţiei pentru Baia Mare pentru buna administrare a judeţului şi a municipiului”.

Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş: ”În 2016, maramureşenii au decis prin vot şi au încredinţat PSD actul de guvernare la nivelul judeţului, iar Coaliţiei pentru Baia Mare gestionarea destinelor municipiului Baia Mare. Avem obligativitatea de a respecta votul popular şi de a menţine coerenţa administrativă în cele două cele mai importante administraţii publice locale din judeţ: Consiliul Judeţean Maramureş şi Primăria Municipiului Baia Mare. Am ales în această perioadă să facem mai puţină politică. Am ales să dăm mesaje doar în ceea ce priveşte administraţia şi am ales să ne ocupăm, personal, de fiecare proiect de dezvoltare a judeţului Maramureş şi a municipiului Baia Mare. Avem rezultate concrete şi vorbim aici despre semnarea multor contracte de finanţare pentru reabilitarea infrastructurii judeţene, pentru continuarea proiectelor începute în mandatele trecute, – Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor şi Aeroportul Internaţional Ma­ramureş -, dar şi în municipiul Baia Mare, cum sunt proiectele privind transportul în comun pe zona metropolitană sau crearea unor zone industriale cu caracter de parc industrial. Coerenţa administrativă se menţine prin pace politică la nivelul fiecărui consiliu, atât Consiliul Judeţean cât şi Consiliul Local. Respectarea protocoalelor încheiate în anul 2016 este o obligaţie morală pe care o avem faţă de cetăţeni. Nu cred că este bine să schimbăm regulile în timpul jocului. Avem, din păcate, în 26 de ani în judeţul Maramureş, exemple negative despre cum se face politică şi administraţie. Am văzut războaie purtate între partidele politice şi administraţiile locale, lucruri care au generat o subfinanţare a proiectelor judeţului. Avem în acest moment o şansă importantă: PSD Maramureş are o susţinere importantă în cadrul Guvernului României, prin prezenţa în cadrul Guvernului a doi miniştri, a trei secretari de stat, a altor reprezentanţi care fac parte din administraţia centrală şi avem nevoie de linişte. Avem nevoie de mesaje unitare din partea Consiliului Judeţean, din partea Primăriei Municipiului Baia Mare şi din partea Instituţie Prefectului Maramureş pentru ca aceste proiecte să fie susţinute. Doar în acest fel vom putea să vorbim de un aflux financiar important pentru proiectele care vor genera bunăstarea pentru maramureşeni. Re-semnarea protocoalelor de colaborare în judeţul Maramureş din punct de vedere administrativ şi politic între partidele reprezentante la nivel judeţean, respectiv PSD, PMP, Coa­liţia pentru Baia Mare – compusă din PNŢCD, UNPR, PSRO -, şi UDMR, asigură coerenţa administrativă a actului de guvernare judeţean şi, în acelaşi timp, va asigura stabilitatea politică la nivelul municipiului Baia Mare”.