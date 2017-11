Am pierdut derby-ul

AS Independenţa Baia Mare II – Banat Girls Reşiţa 2-4 (2-1)

Echipa a doua a AS Independenţa a cedat în derby-ul de acasă pentru primul loc, Banat Girls Reşiţa plecînd cu toate punctele.

Chiar dacă a condus cu 2-1 la pauză, gazdele au pierdut la finalul partidei cu scorul de 2-4 şi îşi pot lua adio de la primul loc, pentru care au mai rămas în cursă adversarul băimărencelor din această etapă, respectiv CFR Timişoara II. Golurile formaţiei noastre au fost marcate de fundaşul lateral Andreea Tătăran, ambele din lovituri libere, iar în partea secundă oaspetele s-au adaptat mai bine la terenul greu şi au înscris de patru ori. În schimb, Venus Maramureş a dispus în etapa a V-a de Atletic Drobeta Turnu Severin cu scorul de 6-0, aceasta fiind prima victorie din actuala stagiune. • AS Independenţa Baia Mare II: Al. Ionescu – Andreea Tătăran, Daiana Burde, Renata Oancea, Al. Boldijar – Marinela Cotoş, Andreea Domniţa, Andreea Indrecan, Valeria Buftea – Anamaria Florean, Evelin Viciocian. Antrenori: Elemer Neuschli, Bogdan Codrea.

Rezultatele etapei 5: Venus Maramureş – Atletic Drobeta Turnu Severin 6-0; CFR Timişoara II – Juventus Timişoara 11-1; AS Independenţa Baia Mare II – Banat Girls Reşiţa 2-4.

Etapa viitoare (duminică, 12 noiembrie): Banat Girls Reşiţa – CFR Timişoara II; Juventus Timişoara – Venus Maramureş; AS Independenţa Baia Mare II şi Atletic Drobeta Turnu Severin stau.