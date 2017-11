Probleme cu valorificarea lemnului de nuc doborât de furtună în Boiu Mare

Comuna Boiu Mare a fost afectată grav de furtuna din luna septembrie. Pe lângă sute de case avariate, au avut de suferit şi livezile oamenilor. Mii de pruni, meri şi nuci au fost puşi la pământ sau rupţi în două de vijelie. După nedoritul eveniment, oamenii s-au trezit cu copacii la pământ, însă nu au ce face cu atâta lemn. Ba mai sunt încurcaţi şi de legislaţia silvică.

Agenţii economici din domeniul prelucrării lemnului nu se arată prea interesaţi de asemenea esenţe de lemn, iar cei care ar cumpăra totuşi lemn de nuc, spre exemplu, oferă preţuri cu mult sub cele de pe piaţă. Arghil Ciurte, secretarul primăriei Boiu Mare, a explicat: „Sunt probleme cu valorificarea lemnului de nuc în comună, dar şi cu marcările în proprietăţi. Există vreo 500 de nuci răsturnaţi de furtuna din septembrie. Din păcate nu au fost distruşi doar pomii fructiferi, ci şi pădurile. Nu prea se găseşte cineva interesat ca să cumpere lemnul de nuc. Şi cei care sunt interesaţi oferă un preţ foarte mic pentru acest lemn. Dacă lemnul gros de stejar e undeva la 800 de lei pe picior, nucul ar trebui să fie mult mai scump ca şi el, că-i lemn mai de valoare. Auzeam de la cineva însă că o firmă interesată i-a oferit 500 de lei, când lemnul de foc e undeva între 50-75 lei metrul cub! Şi atunci cum să dai lemnul de furnir de nuc la 500 de lei metrul cub?! Este o jignire, dar sunt unii care profită de această situaţie! Din păcate noi chiar nu avem cu ce să-i ajutăm pe oameni. Gaterele care sunt în zonă nu ştim dacă vor achiziţiona de la populaţie şi cum vor cumpăra. Dar în primă instanţă păgubiţii trebuie să meargă la Ocolul silvic, ca să le marcheze, să se poată pune în valoare. Fiind o situaţie mai specială, noi îi îndrumăm pe oameni spre Direcţia agricolă, unde se dă acea autorizaţie de exploatare şi tăiere a nucului cu care, din câte am înţeles, trebuie să meargă la Ocol şi acesta să vină mai apoi să-ţi inventarieze, şi ei să elibereze acte pentru materialul respectiv. Am înţeles că au fost şi mulţi sancţionaţi, deşi lemnul de nuc nu este o specie forestieră, deci normal nu s-ar supune legislaţiei silvice în vigoare. Nu ştiu de ce s-au luat şi măsurile acestea. Deci pentru drumurile publice vin mulţi ca să le dăm o adeverinţă prin care să demonstreze că ei au în proprietate lemne, să şi le poată transporta pe drumurile publice. Deci poliţia se leagă şi de chestiile acestea, cu toate că prunul, mărul, nu sunt specii forestiere care să se supună controlului circulaţiei materialelor lemnoase pe drumurile publice. Eu cred că nu se cunosc toate detaliile de către organele de poliţie. Procesele încheiate oamenilor se pot contesta în instanţă, dar îi pun pe oameni pe drumuri, plus bani cheltuiţi…”.

Oamenii vor folosi lemnul pentru foc la iarnă

Deşi ar putea să-şi valorifice masa lemnoasă doborâtă de furtună, pentru a-şi mai recupera din pagube, oamenii nu prea au de ales, din cauză că agenţii economici din domeniu nu vor să cumpere lemnul. Şi dacă se arată interesaţi, oferă un preţ mult sub piaţă. Aşa că oamenii îşi curăţă livezile şi vor folosi lemnul pentru foc la iarnă: „Unii pomi sunt scoşi din rădăcină, alţii rupţi pe la jumătate. Am vorbit cu un om ca să îi taie zilele acestea şi să mi-i aducă acasă. Am luat legătura şi cu cineva care are gater aici în vecini, să văd dacă vrea lemn de nuc pentru scânduri. Mi-a spus că nu are vreme de aşa ceva, deci nu-i trebuie. Dacă voia lemnul, atunci îi tot spuneam să meargă să şi-l taie el şi ca să-l aducă. Aşa, trebuie să plătesc eu om ca să facă treaba asta. O să folosim pomii căzuţi ca lemn de foc, deşi nucul nici mă­car nu este aşa de bun pentru foc. Nici cu ajutoarele de urgenţă de la Guvern nu cred că vom rezolva ceva. Dacă nu au venit până acum, slabe şanse să mai vină ceva, fie bani, fie materiale. Ne-am luat gândul şi de la acestea. Noi ne-am acoperit în mare ce ne-a distrus vântul, dar mai sunt unii necăjiţi care încă mai au casele descoperite! Şi vine iarna…”, ne-a spus Gheorghe A., localnic din comună. „Am câteva zeci de nuci doborâţi de furtună în livadă. Nu am ce să fac cu ei decât să-i pun pe foc. De vândut nici măcar nu poate fi vorba, pentru că nimeni nu se arată interesat să-i cumpere. Au fost şi unii speculanţi prin zonă, care au oferit însă un preţ derizoriu pe metru cub. În bătaie de joc, efectiv! Decât aşa, să-i îmbogăţeşti pe unii, mai bine foloseşti tu lemnele pentru a face foc la iarnă şi măcar nu mai dai alţi bani pentru asta…”, a precizat un alt sătean afectat de calamităţi.

Conform unui raport, pagubele produse doar în Boiu Mare de furtuna năpraznică arată că au fost afectaţi circa 12.000 de pruni, 500 de nuci, dar şi meri. În bani, cuantumul pagubelor evaluate, împreună cu Direcţia Agricolă, se ridică la aproximativ 600.000 de lei.