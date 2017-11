Finanţare de 7,5 milioane de euro pentru reabilitarea drumului judeţean DJ182B între Şomcuta Mare, Mireşu Mare şi Remeţi pe Someş

În cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), actul adiţional pentru reabilitarea drumului Şomcuta Mare – Mireşu Mare – Remeţi pe Someş. Finanţarea pentru reabilitarea drumului judeţean DJ 182B, tronson cuprins între Şomcuta Mare (de la intersecţia cu DN 1C) – Mireşu Mare – Remeţi pe Someş (intersecţie cu DJ 108E) este de 34.346.878,16 lei cu TVA, aproximativ 7,5 milioane de euro. Proiectul a fost depus de către Consiliul Judeţean Maramureş pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), în iarna anului 2017-2018 urmează să fie scos la licitaţie. Se estimează ca, în primăvara anului 2018 să demareze efectiv lucrările de reabilitare a acestui tronson.

Potrivit informaţiilor oferite de Cristian Chendea, consilier în cadrul Serviciului Implementare Proiecte, drumul are o lungime de 13 kilometri şi 366 de metri, iar durata execuţiei va fi de 21 de luni de la momentul semnării contractului. În cadrul acestui proiect se are în vedere şi reabilitarea unui pod, intervenirea la 19 podeţe transversale, la 43 de drumuri laterale şi la 284 de accese la proprietăţi. Înaintea celor trei straturi de asfalt se va turna o fundaţie de balast de 15 centimetri, a arătat reprezentantul Serviciului Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş.

”Continuăm proiectele importante pentru reabilitarea infrastructurii rutiere în Maramureş, cu un program de guvernare locală foarte bine propus de PSD în vara anului 2016, la care au achiesat şi celelalte partide politice. Pe acest tronson de drum vorbim despre o reabilitare de la zero, respectiv turnarea a trei straturi de asfalt, construirea de rigole, accese la proprietăţi, drumuri de acces, semnalizare rutieră. Vom discuta în perioada următoare şi cu primarii din Şomcuta şi Mireşu Mare, pentru a corela lucrările la drumul judeţean cu lucrările de canalizare şi apă. Arătăm în acest fel că ne ţinem de cuvânt şi faţă de comunitatea din Ulmeni, pentru a realiza conexiunea cu un viitor pod peste Someş între Ulmeni şi Chelinţa”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. (a.b.m.)