“Alină-te, dor, alină!” – drumul lung al cântecului popular

Dacă este toamnă, pentru că visul e-o lume întreagă şi lumea e un vis, oamenii aşteaptă ca la Cicârlău să se petreacă din nou ceva frumos: Festivalul-concurs de muzică populară şi instrumentală „Alină-te, dor, alină!”, o manifestare artistică ce de 26 de ediţii se organizează an de an, sufletul acestui eveniment fiind îndrăgitul şi neobositul rapsod popular, interpret de marcă, Nicolae Sabău, născut şi crescut pe pământul binecuvântat al Cicârlăului.

Am înţeles de multă vreme că doar un om înzestrat cu mare sensibilitate, în glasul căruia vibrează fiorul patriotic al cântecelor sale, dragostea neţărmurită pentru părinţii lui, putea să fie în miezul lucrurilor petrecute la Cicârlău. „Aici, spune Nicolae Sabău, am văzut lumina zilei, a soarelui, am învăţat să rostesc cuvintele sfinte pentru mine: mamă şi tată.” Am simţit de fiecare dată că-şi iubeşte satul natal şi pe oamenii locului. Prin harul său dumnezeiesc a cucerit lumea, cutreierând pământul românesc în lung şi-n lat, a trecut hotarele ţării, ajungând în îndepărtate zări albastre, „în cele patru cornuri de lume”, cum spune versul popular, dar întotdeauna s-a întors la vatra străbună a Cicârlăului.

De când se desfăşoară acest festival, fondat în anul 1991, fiecare ediţie s-a remarcat prin apriga dorinţă a tinerilor de a-şi lua şi ei zborul în lumea cântecului. „Este timpul ca adevăratele valori naţionale să fie puse în lumină. Oamenii care au cinstit România mereu, care şi-au trăit viaţa în acord cu istoria neamului, cu aspiraţiile şi valorile acestuia, iubind şi ajutând acest neam să crească şi să renască, merită întreaga pre­ţuire”, aşa motiva Nicolae Sabău începutul de drum. A fost mereu încrezător în vlăstarele acestui neam, care, ediţie după ediţie, au avut curajul să urce pe scena festivalului-concurs şi să fie recunoscători că au dăruit dragoste oamenilor prin cântec.

Mă simt legată sufleteşte de acest festival „Alină-te, dor, alină!” deoarece la ediţia din anul 1993 m-am bucurat de un premiu special pentru culegeri de folclor literar, păstrând în colecţie o diplomă şi amintiri de neuitat, dar şi pentru că îmi place să ascult cântecul popular autentic. În anul acela, festivalul s-a desfăşurat în zilele de 7 şi 8 septembrie, iar Nicolae Sabău le-a avut ca invitate speciale pe trei doamne ale cântecului popular românesc: Lucreţia Ciobanu, Mioara Velicu şi Maria Ciobanu, pe care le-am ascultat cu uimire şi deosebită încântare. Atunci le-am văzut pentru prima oară pe Eugenia Florea, preşedinta juriului, şi pe Elise Stan, care a fost nelipsită de la acest eveniment artistic muzical, de la prima până la ediţia a 26-a, din anul 2017. Vremea frumoasă, însorită, de început de septembrie, cu explozie de culori în coroanele copacilor şi de bucurie în sufletele celor prezenţi la spectacol, pe o scenă improvizată de-a curmezişul drumului, în faţa Căminului cultural, nu se pot uita.

Toate ediţiile Festivalului-concurs „Alină-te, dor, alină!”, de la Cicârlău, s-au desfăşurat pe parcursul a două zile. În prima zi, sâmbăta, a fost concursul propriu-zis, tinerii concurenţi interpretând un cântec fără acompaniament muzical (o doină sau un fragment dintr-o baladă) şi al doilea cu orchestră. Timp îndelungat a fost asigurat acompaniamentul muzical dirijorul Paraschiv Oprea cu Orchestra Televiziunii Române. Anul acesta, a fost prezent taraful de la „Cununiţa de pe Someş” din Satu Mare, dirijat de Ioan Hainal. Întotdeauna, un juriu competent, format din specialişti folclorişti, etno-muzicologi, interpreţi de muzică populară, a apreciat riguros prestaţia interpretativă şi talentul, încât toţi interpreţii s-au bucurat de o evaluare justă. Îi amintim pe Eugenia Florea, Elise Stan, Pamfil Bilţiu, Ştefan Mariş, Gheorghe Pârja, Leontina Dorca, Simion Vaida, Iuliana Dăncuş, Călin Ionce, Vasile Coca şi alţii

Participanţii la concurs au reprezentat, de-a lungul timpului, toate zonele folclorice ale judeţului Maramureş, apoi din întreaga Transilvanie, Bihor, Moldova, Muntenia.

Ediţia a 26-a a Festivalului-concurs de muzică populară şi instrumentală „Alină-te, dor, alină!”, 20-21 octombrie 2017, a fost de înalt nivel artistic. Juriul, format din Elise Stan, preşedinta juriului, Pamfil Bilţiu, Leontina Dorca şi Vasile Coca, a avut o sarcină dificilă. Au câştigat cei mai buni, dar au câştigat cântecul popular şi spectatorii prezenţi la eveniment. Cu participanţi din Republica Moldova, festivalul a devenit internaţional. Manifestarea a reunit concurenţi din Satu Mare, Ţara Oaşului, Ţara Lăpuşului, Ma­ramureşul Istoric, Chioar, Tarcău-Neamţ şi din Republica Moldova. Pe parcursul desfăşurării întregului concurs, a fost prezent primarul comunei Cicârlău, Sorin Lupşe.

Daniela Pleşca, o copilă de 12 ani, din raionul Străşeni, aproape de Chişinău, Republica Moldova, datorită calităţilor vocale şi jocului de scenă a cucerit Marele Premiu „Măgăruşul Alin”.

Ziua a doua, duminică, a fost rezervată decernării premiilor şi spectacolului care a reunit mulţi iubitori de folclor, având parte de o zi splendidă de vară târzie. Intrarea în scenă a măgăruşului Alin a stârnit zâmbete şi priviri curioase. Spectacolul a fost precedat de un moment înălţător, dedicat apropierii Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor, prin cântecele de înaltă vibraţie patriotică interpretate de Angela Munteanu din Satu Mare şi a grupului de copii de la Grădiniţa din Cicârlău. Un alt moment impresionant a fost acela când s-a intonat „Hora Unirii”, moment în care artiştii amatori şi spectatorii s-au prins în horă. De asemenea, lansarea în zbor a stolului de porumbei, simbolul păcii pe pământ, a lăsat o puternică impresie asupra celor prezenţi.

Spectatorii au avut ce admira şi asculta. Spectacolul i-a adus, mai întâi, pe scenă pe laureaţii festivalului care au cântat câte o melodie, vocal sau instrumental. A urmat evoluţia plină de culoare şi dinamism a solistei Adriana Irimieş din Cluj, căreia i s-a adăugat vocea caldă a lui Vasile Coca de la studioul de televiziune „Hora” din Zalău. Spectacolul a fost completat cu evoluţia lui Onişor Pop, dar şi a Leontinei Dorca şi Angela Munteanu, surpriza specta­colului fiind Grupul vocal-coregrafic „Strugurelul” din Cicârlău, instructor muzical Mircea Patovan, coregrafia Marius Coste. De evidenţiat, evoluţia în duet a lui Mircea Patovan cu Sorin Lupşe, primarul comunei! O apariţie de excepţie au avut moldovenii de peste Prut, din Ansamblul „Baştina”, cu cântece şi jocuri specifice zonei Moldovei.

Din „grădina cu flori multe”, cum numeşte Nicolae Sabău această manifestare, pentru care a rămas acelaşi foc nestins, plină de originalitate şi frumuseţe, aducând în faţa auditoriului comori de cântec popular românesc, şi-au croit drum în viaţa artistică muzicală adevăraţii artişti, nume de rezonanţă precum: Florentina şi Petre Giurgi, Cristian Pomohaci, Petrică Mureşan, Ionuţ Sima şi mulţi alţii.

Rezonanţa acestui festival este cu atât mai mare cu cât se desfăşoară într-un sat, acolo unde s-a născut veşnicia, cum afirma Lucian Blaga.

Maria BILŢIU

Premianţii Festivalului concurs naţional de folclor “Nicolae Sabău – Alină-te dor alină”, ediţia a XXVI-a 2017

• Solişti vocali

Marele premiu: Daniela Pleşca – Republica Moldova

Premiul I: Diana Topan – Baia Mare

Premiul II: Teodora Păcurar – Tarna Mare (jud. Satu Mare)

Premiul III: Ana Cătălina Pop – Rohia (Maramureş)

Menţiuni: Eliza Lazăr – Şomcuta Mare; Vasile Chiriac – Republica Moldova; Diana Borodi – Baia Mare; Darius Cîmpean – Satu Mare; Alexandru Cicioc – Nistru (Maramureş); Amalia Tomoiagă – Moisei.

• Solişti instrumentişti

Premiul I: Mario Farcău, vioară – Satu Mare

Premiul II: Casian Cristuriu, taragot – Satu Mare

Premiul III: Casian Galis, vioară – Satu Mare.

• Premiile acordate de juriu au constat în: animale vii (măgăruşul Alin, purcel, gîscă, raţă, cocoş, iepure, porumbei), diplome şi sume de bani, 100-500 lei. Festivalul a fost susţinut de Consiliul Judeţean Maramureş (preşedinte Gabriel Valer Zetea), Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş (director Ştefan Mariş), Consiliul Local Cicîrlău şi Asociaţia Comunelor din România. Voluntari: Maria Haiduc, Vasile N. Sabău şi toţi salariaţii Primăriei Cicîrlău. Au fost prezenţi senatori, deputaţi, primari, mult public. Organizatorul, Nicolae Sabău, le mulţumeşte tuturor pentru contribuţia adusă la reuşita acestei ediţii. (Nicolae Goja)