Baza sportivă din Şomcuta Mare, aproape de finalizare

Terenul de fotbal din Şomcuta Mare a zăcut mai bine de zece ani de zile în paragină, deşi oraşul are de mult echipă de fotbal ce activează în Liga a IV-a. După multe „zbateri” şi un proiect de reabilitare ratat în urmă cu câţiva ani, acum baza sportivă este aproape să fie redată în folosinţă şi nu oricum: va fi singura din Maramureş la aceste standarde.

În momentul de faţă au mai rămas de executat lucrări conexe la zonele adiacente terenului. Ioan Buda, primarul oraşului Şomcuta Mare, ne-a explicat: „La baza sportivă «Progresul» suntem în stadiu destul de avansat cu lucrările. Mai avem de reabilitat clădirea veche de vestiar, care se face acum. Tot aici va fi un birou pentru administratorul bazei sportive. De asemenea, va exista un garaj pentru maşina de tuns iarba pe teren. Vom mai face şi toalete pentru public. Mai avem puţin de lucru şi pe vestiarul nou. La teren mai trebuie montate porţile, băncile de rezervă, o parte din gradene pentru prinderea scaunelor, reînsămânţatul spa­ţiilor verzi adiacente bazei şi gardul de la drum. El va fi realizat din fier forjat la o înălţime de 90 cm. Asfaltarea împrejurimilor e terminată deja. Gazonul este natural, de o bună calitate şi arată excepţional. După ce a fost pus noi am început întreţinerea lui sistematică: udat, tuns şi tot ce mai este necesar. Nu am optat pentru sistem de irigaţie automat dintr-un considerent simplu: ce vezi e mai sigur, ce e dedesubt nu ştii cât de bine va funcţiona. Probabil că în timp vom opta şi pentru acest sistem automat, dar momentan avem două maşinării care merg automat şi cuprind toată suprafaţa. Un traseu dintr-un capăt în altul durează aproximativ 8 ore. Pe temperaturile acelea mari din luna august, când gazonul era pus, chiar nu am avut probleme”.

Terenul se doreşte omologat şi pentru jocuri în nocturnă

O caracteristică interesantă a bazei sportive este şi aceea că, dacă va obţine omologare, va putea găzdui şi jocuri în nocturnă. Totuşi, până acolo mai este drum lung deoarece, în prezent, există anumite probleme cu asigurarea fluxului de lumină prevăzut în proiect: „O problemă avem cu nocturna. Se pare că lămpile montate acum nu fac faţă şi trebuie să le înlocuiască. În documentaţia proiectului se prevede ca lămpile să scoată undeva între 100 şi 200 de lucşi, la nivelul terenului. Ele însă nu scot decât 40-80, ceea ce e foarte puţin. Sigur că din punct de vedere tehnic ceea ce s-a trecut în proiect corespunde cu realitatea, dar practic nu este în regulă. Nu ştiu ce să zic, poate dispunerea lăm­pilor e greşită. Dar am discutat cu proiectantul şi executantul pe această temă şi vom remedia problema. Din câte discuţii am avut cu constructorul, sperăm ca în luna martie a anului viitor să-l putem da în folosinţă. E destul că de 11 ani avem echipă în Liga a IV-a şi tot în deplasare trebuie să jucăm chiar şi meciurile de acasă. După ce vom rezolva şi problema cu iluminarea pe timp de noapte, terenul va fi omologat şi pentru jocuri în nocturnă. Va fi singurul stadion din judeţ la standardele acestea”, a mai spus edilul.

În tribune vor fi iniţial 300 de locuri, cuprinse în proiect. Spaţiu de a le extinde este, dar deocamdată rămân doar acestea. Dacă pe viitor vor fi spectatori mai mulţi, cu siguranţă că numărul scaunelor în tribune va creşte, mai spune primarul. Investiţia a fost începută pe Ordonanţa 7, dar aceasta s-a blocat, aşa că nu au mai ve­nit fonduri. Circa 480.000 de lei s-au cheltuit pe vechiul contract, din fonduri guvernamentale. Restul lu­crărilor s-a executat din bugetul local, cuantumul lor ajungând la 1,27 milioane lei.