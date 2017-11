Regal folcloric la lansarea albumului „Dragostea ni-i dăruită”

Un spectacol folcloric de excepţie a avut loc joi seara la sala de evenimente Romaniţa Diamond din Recea. Acesta a fost organizat cu ocazia lansării primului album „Dragostea ni-i dăruită” a artiştilor de muzică populară Anuţa Iuga şi Lucian Madiar. Cei doi formează un cuplu în muzică, dar şi în viaţa reală.

Anuţa Iuga a ţinut să mulţumească prezentatorilor spectacolului, Cornelia şi Lupu Rednic. De asemenea, a făcut cunoscută povestea lor de dragoste şi ce le-a unit destinele pentru totdeauna: „Daţi-mi voie să mulţumesc tuturor celor prezenţi la spectacol, dar şi celor care ne-au sprijinit în organizarea lui. Mulţumim din suflet şi soţilor Cornelia şi Lupu Rednic pentru că sunt alături de noi şi ne susţin. Eu şi cu soţul meu ne cunoaştem încă de pe băncile Liceului de Artă. Iubirea pentru folclor, pentru muzică populară ne-a adus împreună nu numai pe scenă, dar şi în viaţa de zi cu zi. Chiar de curând am spus şi oficial «DA» în faţa ofiţerului de stare civilă. Cât despre primul nostru album, este un material adunat cu mult drag, am pus mult suflet, dar şi multă trudă, împreună”, a spus Anuţa Iuga în faţa publicului. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de Orchestra Lău­tarii din Ardeal, înfiinţată tocmai de soţul artistei: „Ideea înfiinţării orchestrei Lăutarii din Ardeal am avut-o de foarte mult timp, aşa că în tot acest timp m-am pregătit din toate punctele de vedere ca să pot să o pun pe picioare. Pe băieţi i-am adunat din mai multe părţi ale Ardealului, de aceea am dat şi această denumire orchestrei. Avem membri de la Bistriţa, Reghin, Vatra Dornei, de la Cluj, Zalău şi aşa mai departe”, a povestit şi Lucian Madiar invitaţilor.

Sala de spectacol, plină!

Cât despre invitaţi, aceştia au venit în număr mare, astfel că sala de spectacol a fost plină până la refuz. Pe timpul regalului folcloric aceştia au aplaudat la scenă deschisă interpretările artiştilor care au urcat pe scenă. Şi au avut ce… Astfel, pe lângă Cornelia şi Lupu Rednic, au mai încântat publicul artiştii Andreea Voica şi Deian Galetin, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ancuţa Anghel, Lică Anghel şi Vasile Barani, Vlăduţa Lupău, Petrică Mureşan, Andrada Bârsăuan, Adrian Benţa, Andreea Iuga, Alexandru Pop, Laura Erhan, Oana Font şi Mădălina Candrea, alături de Ansamblul de dansuri Tulnicul din Baia Mare, coregraf Grigore Simionca. La final invitaţii au avut posibilitatea să plece acasă cu proaspăt lansatul album al celor doi, pentru a se bucura şi acasă de muzică bună.