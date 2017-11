Deputatul Todoran (PMP) este alături de nevoile oamenilor

A căzut în zăpadă şi nu s-a mai ridicat. Iar gerul nu l-a iertat. Degetele picioarelor i-au îngheţat şi a fost nevoie de amputarea lor. Se întâmpla iarna trecută, când nea Virgil, din Preluca Nouă, a ieşit să dereticească pe lângă gospodărie. Distanţa mare faţă de vecini a îngreunat găsirea sa, însă viaţa i-a fost salvată. Acum, cu picioarele betege şi alte afecţiuni de sănătate de pe urma cărora suferă necontenit, nea Virgil îşi duce traiul în condiţii greu de suportat chiar şi de un om cu fizic puternic.

Trăieşte singur, cu o pensie de 150 lei, într-o căsuţă cu o singură cameră de locuit. Animale nu are, pentru că nu e cine să le îngrijească. Apă foloseşte de la un mic heleşteu săpat pe o colină învecinată, de la care îşi aduce o găleată, cu greu. Nu are pe nimeni. Vorbeşte despre cei doi copii ai săi, despre care ştie doar că sunt bine, stau la oraş şi sunt realizaţi. La nea Virgil, curtea din spatele casei se confundă cu pădurea, fiind ultima locuinţă din sat.

Pe lângă toate necazurile, toamna aceasta l-a mai lovit unul. Furtuna puternică de acum două luni a distrus acoperişul casei. Sărmanul om s-a ghemuit într-un colţ, singurul în care nu ploua. Aşa a stat toată noaptea, aşteptând să treacă pacostea. Şi a scăpat cu viaţă, deşi mai mulţi copaci au căzut peste acoperiş, făcând ţăndări învelitoarea. S-a bucurat că micuţa locuinţă a rămas în picioare şi s-a gândit că doar o minune i-ar putea reface acoperişul.

Şi ea a venit. Câţiva oameni inimoşi s-au hotărât să-i sară în ajutor. Au pus mână de la mână şi au strâns toate cele necesare refacerii construcţiei. În doar o zi, acoperişul casei, acoperişul şurii şi al celorlalte dependinţe a fost reparat, gestul făcându-l pe nea Virgil să verse lacrimi de bucurie.

„Dincolo de administraţie, dincolo de politică, de întruniri oficiale şi de legile pe care le facem, este de datoria noastră să venim cu lucruri concrete pentru cei care au mai mare nevoie de ajutor. Mobilizaţi de Ioana Mihaela Leşe, consilier local PMP în Târgu Lăpuş, mai mulţi tineri ai Partidului Mişcarea Populară au răspuns afirmativ acestui demers. Şi pentru asta le mulţumesc tuturor, din suflet. Ne-am bucurat foarte tare să vedem că putem ajuta un om deosebit, a cărui viaţă a fost aspră cu el. Ne-am propus să acoperim mai multe paliere. Cel mai important a fost să refacem acoperişul, pentru a împiedica intrarea apei în casă. Apoi, am intervenit medical, cu cadre specializate, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Pentru că membrele nu sunt refăcute complet. De asemenea, am pregătit lemne pentru foc şi am dres puţin gospodăria, aceasta fiind neglijată din cauza infirmităţilor gazdei noastre. Nu este nici prima şi nici ultima din acţiunile de acest fel, pe care ni le dorim cât mai benefice cu putinţă pentru cei care au mai mare nevoie de o mână de ajutor”, ne-a spus deputatul Adrian Todoran, unul dintre cei care a luat parte la acţiunea desfăşurată sâmbătă, la Preluca Nouă.

Simplitatea şi bunătatea arătate de nea Virgil i-au impresionat pe tinerii PMP, care au promis că nu se va sfârşi anul înainte de a-l vizita din nou.

Cătălin MAN