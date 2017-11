Atelier de tatuaje la Esperando

Luni, 6 noiembrie 2017, la Centrul Esperando din Baia Mare, a avut loc un atelier de tatuaje cu Henna, adaptat special pentru frumoşii de la Esperando de către voluntarele Juste şi Inma. Timp de aproape 2 ore, modele de tatuaje create pe hârtie au fost transpuse pe mână cu henna de către voluntare şi asistenţii sociali de la Esperando. Henna a fost utilizată încă din antichitate pentru a colora pielea, părul şi unghiile, precum şi ţesături ca mătasea, lâna şi pielea. Tatuajele cu henna sunt temporare, de aceea se poate schimba designul lor în funcţie de starea de spirit sau modă. Juste şi Inma sunt din Lituania, respectiv Spania. Ele sunt găzduite în Baia Mare de Team for Youth Association, pe o perioadă de 12 luni, în proiectul „ÎN for EVS”, un Serviciu European de Voluntariat, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus. Centrul Esperando le mulţumeşte prietenilor de la Team for Youth Association, precum şi lui Juste şi Inma. (o.m.)