La Chişinău: Bate vântul dinspre răsărit!

De la Cernăuţi (Ucraina), grupul nostru de 48 de maramureşeni, membri ai Filialei Maramureş a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pornit în expediţia „Pe urmele Întregitorilor de Ţară”, s-a îndreptat spre Chişinău (Republica Moldova). Ne-am oprit să vizităm două cetăţi construite pe malul drept al Nistrului, pentru a fi bastioane de veghe la hotarul de răsărit al Ţării. Primul popas a fost la Hotin.

Pe malul drept al Nistrului, în anul 1325, au pus bazele acestei cetăţi. În jurul anului 1340, cetatea a fost ocupată de voievodul moldovean Dragoş, primul descălecător al Moldovei. După anul 1375, cetatea a devenit parte a Moldovei independente. Întărită pe vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, cetatea a devenit cel mai nord-estic fort de apărare a poporului său şi a „toată creştinătatea”.

Arsenal de epocă, construcţii de apărare şi de vieţuire sub stare de asediu, toate acestea le-am putut vedea în această cetate.

Am coborât la Cetatea Soroca, pe pământ moldovean, fără a lua în seamă timpul pierdut la graniţa efemeră dintre cele două foste provincii româneşti. Zidurile înalte şi groase, dar mai ales întunericul ce se lăsase ne-au privat de dreptul de-a privi Basarabia rurală. Am înconjurat cetatea, am privit luciul apei ce mai păstrează povestea luptelor cu puhoaiele străine venite din răsărit şi ne-am continuat drumul spre Chişinău.

Am fi dorit să trecem apa Nistrului pe la Vadu’ lui Vodă, să păşim prin locul prin care domnitorii moldoveni treceau să-şi inspecteze hotarul estic al Ţării, acolo unde locuiesc azi românii transnistreni, adică toţi românii de dincolo de Nistru, din Podolia şi până la Nipru, de la Bug, Don, din Crimeea, Caucaz şi Siberia. N-a fost chip. Nu puteam risca să ne lăsăm în grija misiunii „căştilor albastre” (cu soldaţi ruşi), la trecerea noii graniţe (din 1992) cu aşa numitul stat transnistrean, sprijinit de puternica Armată a XIV-a. Aveam la noi cărţi şi reviste pregătite pentru cei dornici să citească în limba română (cărţi editate şi oferite de Editura „Eurotip” Baia Mare – director Pamfil Godja) şi revistele ”Familia Română” (Biblioteca „Petre Dulfu” din Baia Mare – director Teodor Ardelean) şi „Eroii Nea­mului” din Satu Mare – redactor-şef col. (r.) Voicu Şichet).

În anul 1812, 16/28 mai, s-a semnat Pacea de la Bucureşti, care încheia războiul ruso-turc din anii 1806-1812, în urma căreia ţinutul dintre Prut şi Nistru a fost anexat Rusiei. Puţini istorici au văzut textul integral al tratatului, altfel nu-mi explic de ce e atâta tăcere în jurul lui. Scria acolo: Teritoriile dintre Prut şi Nistru vor fi retrocedate Rusiei.

Ocupaţia seculară ţaristă (1812-1917) n-a tulburat mintea elitei româneşti din Basarabia, astfel că pe fondul dezmembrării Imperiului rus, survenit odată cu proclamarea principiului autodeterminării, conform Declaraţiei drepturilor popoarelor din Rusia (adoptată de Consiliul Comisarilor Poporului al RSFS Ruse la 2/15 noiembrie şi atribuită lui Lenin), a fost proclamată Republica Democratică Moldovenească în decembrie 1917, iar prin Actul Unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918 s-a înfăptuit unirea Basarabiei cu România. Sala unde a avut loc acest act se află acum în incinta Academiei de Teatru, Muzică şi Arte Plastice din Chişinău, funcţionând ca sală de concerte!

La adăpostul Tratatului de neagresiune dintre Rusia şi Germania şi a pactului Ribbentrop-Molotov – (23 august 1939), dar în special al articolului III din Protocolul Adiţional Secret al acestuia, care stipula: “Privitor la Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în această regiune”. Uniunea Sovietică a adresat României două Note Ultimative (26 şi 28 iunie 1940) urmate de ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, fără ca România să poată riposta, având în vedere că Germania lui Hitler şi Italia lui Musolini pregăteau Diktatul de la Viena (30 august 1940), referitor la Transilvania.

Târziu în noapte intrăm în Chişinău dinspre răsărit.

Memoria eroilor căzuţi pentru Întregirea şi Reîntregirea Ţării a fost elogiată de grupul maramureşean în ”Complexul Memorial-Cimitirul Eroilor” din Chişinău, unde s-a oficiat un parastas, s-a depus o coroană de flori cu ceremonial militar şi s-au rostit alocuţiuni. Menţionăm prezenţa în soborul de preoţi a părintelui Serghiev Cireş, preot la parohia bisericii Sfintei Cuvioase Parascheva din Chişinău, care a conslujit împreună cu preotul militar Daniel Achim din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş şi părintele Mircea Dorel Daraban, preot la Parohia „Sf. Vasile cel Mare” din Baia Mare, cu binecuvântarea primită de la Preasfinţitul Iustin.

Lacrimi şi durere s-au văzut pe chipurile celor prezenţi când doi dintre eroii moldoveni, participanţi la războiul din Transnistria (1992), au evocat clipe din momentele crâncene ale luptelor la care au participat. Au rostit alocuţiuni: Zaiţ Vasile, Verlan Veaceslav şi Postovan Mihai, preşedintele Asociaţiei Republicane a Veteranilor de Război ai Armatei Române din Republica Moldova.

Actorul şi poetul moldovean Alexandru Cupcea ne-a oferit un recital de poezii patriotice, ce a continuat în autocar, până la hotelul Europa unde am fost cazaţi.

Părăsind Complexul Memorial, ne întrebam cum este posibil ca terenul în care zac, date uitării, osemintele eroilor armatei române, denumit „Cimitirul Eroilor” să fie nimic altceva decât un huci? Vegetaţia formată din arbuşti, spini, ciulini, care împinsă de buldozere a creat o platformă peste mormintele eroilor, pentru a pregăti ridicarea unei construcţii civile. Terenul aparţine unui proprietar privat care a cumpărat acest teren sperând să facă o afacere bună cu statul român, care în mod firesc trebuia să-l răscumpere. Au trecut 28 de ani de la Revoluţia din 1989, dar reprezentanţii autorizaţi ai României la Chişinău n-au avut preocupări legate de memoria eroilor români căzuţi în grele lupte pentru eliberarea Chişinăului. Cum să creadă un român moldovean cuvintele clamate de cei ce vor să pară unificatori de ţară, când Cimitirul Eroilor este ca după război?!

O parte din membrii grupului au rămas în oraş, pentru a degusta în cadrul Sărbătorii vinului (un fel de Sărbătoare a castanelor) din vinoteca moldoveană, mai ales că acest lucru nu l-am putut realiza când am vizitat oraşul vitivol Cricova.

Vizitarea Muzeului Naţional de Istorie din Chişinău a constituit pentru noi o prioritate.

Am dorit să vedem modul în care se prezintă vizitatorilor momentul istoric deosebit de important din viaţa moldovenilor de peste Prut, când Sfatul Ţării a votat, la 27 martie 1918, Actul Unirii, înfăptuindu-se astfel unirea Basarabiei cu România. La prima vedere, lucrurile păreau să fie rezonabile. Am găsit prezentat acest moment istoric într-o viziune … palidă faţă de momentul în care Basarabia română a reintrat sub ocupaţie sovietică.

Pe 800 de metri pătraţi, sub denumirea de Diorama „Operaţia Iaşi-Chişinău 1944”, este prezentată ”opera unicat realizată timp de opt ani de către renumiţii pictori Nicolai Prisekin şi Alexei Semionov, de Studioul military „M.B. Grecov” din Moscova”, al cărui subiect principal este ”Bărbăţia şi eroismul celor căzuţi pe câmpul de luptă, intensitatea şi dramatismul acţiunilor militare de lângă satul Leuşeni, pe Prut”. Cei care se opuneau acestor „eroi” nu erau alţii decât ostaşii Regatului Român imperialist.

Noi, românii din Ţară, nu trebuie să-i învinovăţim pe cei care învaţă lucrurile din perspectiva altor interese, pentru că sunt obligaţi să o facă. Regimul sovietic instaurat în Basarabia timp de o jumătate de secol a creat un învăţământ partinic şi rusificat, o „elită” de sneguri şi dodoni în viaţa politică din Republica Moldova. Iată un motiv pentru care roata istoriei, la destrămarea Uniunii Sovietice, privitoare la teritoriile dintre Prut şi Nistru, n-a urmat cursul firesc, cel din 1918. Dar să nu uităm că nedenunţarea Pactului Ribbentrop-Molotov a constituit un factor esenţial în derularea evenimentelor după anul 1989.

Multe sunt semnalele privind vântul ce bate dinspre răsărit în Republica Moldova. În Chişinău, dacă întrebi despre un anume obiectiv în limba română, ţi se răspunde în ruseşte, cu intercalarea unor cuvinte „moldoveneşti” pentru ca totuşi să înţelegi despre ce este vorba. Moldovenilor, persoane publice, le este frică să stea de vorbă cu grupuri de români, consideraţi străini, pentru a nu fi acuzaţi de unionism.

Seara românească pe care grupul de maramureşeni a organizat-o la hotelul Europa a fost întreruptă la solicitarea unor tineri cu ochi albaştri, care au sesizat că am depăşit ora de cină. Totodată, pentru a nu tulbura apele, ne-am dus la statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, din Chişinău şi ne-am prins de mâni în jurul ei. Le-am spus la revedere românilor de peste Prut, după ce ne-am rugat alături şi împreună cu ei, în limba română, la Mănăstirea Căpriana şi am reţinut cuvintele lor, uneori spuse în şoaptă: Şi totuşi suntem fraţi!

Gavril BABICIU,

Primvicepreşedinte al Filialei ANCERM Maramureş