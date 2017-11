Casa de tip familial nr. 3, renovată

12 copii şi tineri, rezidenţi ai Casei de Tip Familial nr. 3 din municipiul Baia Mare, s-au mutat într-un cămin complet renovat şi igienizat.

După câteva săptămâni de muncă şi dedicare, voluntarii de la Rotaract Baia Mare au transformat spaţiul de locuit în unul mai cald şi mai prietenos, propice pentru orice copil şi tânăr. Misiunea voluntarilor a fost astfel îndeplinită, cu un sentiment de satisfacţie copleşitor că au reuşit să atingă scopul Balului Caritabil Back to Swing. Adevărata mulţumire şi bucurie au trăit-o atât reprezentanţii Rotaract, cât şi ai DGASPC Maramureş, în momentul în care copiii şi tinerii găzduiţi în Casa de Tip Familial nr. 3 au redescoperit sensul cuvântului “acasă”, când zâmbetele şi emoţia se citeau pe chipurile lor, confirmând că proiectul a fost de succes. Directorul general al DGASPC Maramureş, Alina Coste Mădăras, le-a mulţumit voluntarilor de la Rotaract Baia Mare pentru efortul depus şi timpul alocat cu scopul realizării lucrărilor de renovare a Casei de Tip Familial nr. 3 din Baia Mare, spunând că “atâta timp cât în lume există oameni ca şi dumneavoastră, înseamnă că nici cauza nu este pierdută”. Rotaract Baia Mare aniversează, în acest an, ediţia cu numărul XV a evenimentului “Bănuţ pentru sufleţel”, proiectul cu cea mai îndelungată tradiţie în cadrul clubului. Acţiunea se va desfăşura sub forma unui bal caritabil cu strângere de fonduri, cu scopul de a renova şi igieniza casele de tip familial din municipiul Baia Mare. Voluntarii Rotaract Baia Mare au promis că fondurile strânse în urma acestui eveniment vor fi direcţionate spre renovarea şi igienizarea Casei de Tip Familial nr. 4 din Baia Mare.