Liceul din Cavnic la un schimb de experienţă în Franţa

O delegaţie a Colegiului Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, formată din 4 elevi şi 3 profesori, a fost prezentă la mijlocul lunii octombrie 2017 la o activitate de învăţare transnaţională (pe termen scurt) la liceul partener din Le Havre, Franţa. Schimbul de experienţă face parte din proiectul Feed4Saving.

Practic, e vorba despre un parteneriat strategic dezvoltat de opt şcoli din Europa, beneficiind de susţinerea financiară a Comisiei Europene prin programul Erasmus+ „Acţiunea cheie 2”. Proiectul a apărut din nevoia de a oferi şcolilor instrumente concrete, care să le ajute în prevenirea abandonului şcolar, o problemă reală a sistemului educaţional actual, identificată ca atare de către Uniunea Europeană în ET 2020.

Obiectivele proiectului se referă la depistarea cauzelor abandonului şcolar. Parteneriatul îşi propune să îmbunătăţească performanţa şcolară a elevilor, oferindu-le abilităţi practice de comunicare, (în limba engleză), ştiinţe, artă şi artă culinară, să crească implicarea şi motivaţia elevilor de a frecventa şcoala prin implementarea unor instrumente eficiente de auto-conştientizare şi evaluare, să reducă gradul de absenteism cu cel puţin 5% între elevii din şcolile partenere şi să îmbunătăţească abilităţile profesorilor care lucrează cu elevi expuşi riscului de abandon şcolar, oferindu-le metodologii inovatoare menite să stimuleze motivarea şi implicarea elevilor. Cu această ocazie, s-au derulat activităţi integrative pentru elevi, au fost prezentate strategii de prevenire a abandonului şcolar, au existat participări la orele de curs.

Mâncăruri maramureşene pe masa francezilor

Printre activităţile atractive s-au numărat sesiunile culinare. Astfel, mâncăruri tradiţionale din Maramureş au ajuns pe masa francezilor, la fel cum cei din Maramureş au avut şansa să deguste preparate culinare specifice Franţei. Iniţial, s-a lucrat cu echipele fiecărei ţări, dar s-au format şi echipe mixte care au pregătit un preparat culinar specific unui alt stat. Apoi, elevii au prezentat ingredientele fiecărei ţări partenere şi felurile de mâncare tradiţională. În plus, au fost făcute vizite de cercetare la restaurante (tradiţionale) franţuzeşti.

Elevii şi profesorii s-au declarat încântaţi de activităţile interactive derulate. „Ziua în care am gătit feluri de mâncare, noi am preparat mămăligă, a fost una din cele mai frumoase zile. Am experimentat ce înseamnă să fii bucătar, câtă presiune implică această meserie, însă la final am fost mândri de ceea ce am reuşit să realizăm.”, a spus unul dintre elevi, Remus Ţmor. La rândul său, eleva Ştefania Balog a arătat că „activităţile organizate au fost foarte interesante şi folositoare, elevii din ţările partenere au fost comunicativi şi m-am simţit bine în compania lor. Pe lângă cunoştinţele pe care le-am dobândit, am învăţat să lucrez în echipă. Această experienţă a fost productivă şi recreativă, pe care aş repeta-o oricând”. Pe de altă parte, profesoara Claudia Stoica s-a declarat „extrem de impresionată de dotările pe care le are şcoala din Franţa, nouă, modernă – 5 bucătării imense, utilate, în care elevii lucrează şi învaţă în acelaşi timp; 3 restaurante frecventate de oameni din localitate, unde servirea se realizează de către elevi, banii încasaţi acoperind cheltuielile, iar profitul fiind folosit pentru diverse activităţi ale elevilor. O astfel de şcoală rămâne un ideal pentru noi”. Următoarea activitate de învăţare transnaţională va avea loc în luna martie, în Italia.