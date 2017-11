România – locul 5 între statele UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare

Ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ MIŞA, a declarat, în plenul Senatului României, că potrivit datelor EUROSTAT, din 24 octombrie 2017, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfârşitul trimestrului II al acestui an, România s-a situat pe locul 5 cu cel mai scăzut nivel de îndatorare de 37,2% din Produsul Intern Brut (sub media UE de 83,4%).

Ministrul Finanţelor Publice a explicat că, începând cu anul 2012, atunci când a început procesul de consolidare bugetară cu deficite bugetare de sub 3% din PIB, după criza financiară şi economică şi în contextul relansării creşterii economice, datoria publică calculată conform metodologiei UE s-a stabilizat la un nivel de cca. 37-39% din PIB, cu mult sub limita de 60%, stabilită prin Tratatul de la Maastricht.

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, Ionuţ Mişa a subliniat că execuţia bugetului general consolidat, pe primele 9 luni ale anului 2017, s-a încheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB conform metodologiei naţionale de calcul, faţă de deficitul programat de 2,35% din PIB.

De asemenea, Ministrul Finanţelor Publice a arătat că, rezultatele obţinute de ANAF au depăşit nivelul încasărilor din anii precedenţi. Activitatea din primele 9 luni ale anului fiscal 2017 arată:

• o depăşire cu 5,9% (indice nominal) a veniturilor realizate în perioada similară a anului 2016, cu un plus de 8,84 miliarde lei în cifre absolute – respectiv 158,04 miliarde lei în 2017, faţă de 149,20 miliarde lei în 2016.

– un grad de realizare de 99,7% a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale rectificate.

În primul semestru din anul 2017, conform datelor din bilanţurile contabile, cifra de afaceri pe total economie a depăşit 609 miliarde lei, în creştere cu 8,5% faţă de semestrul I 2016, în aceeaşi perioadă profitul brut crescând cu 8,4%.