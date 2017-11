Baia Mare – Capitala Tineretului din România 2018-2019

Cu multă muncă, dăruire, dragoste şi aplecare faţă de tineri, Municipiul Baia Mare a obţinut titlul de Capitala Tineretului din România 2018-2019. Titlul naţional este o recompensă adusă muncii depuse de o echipă de tineri ambiţioşi, impulsionaţi şi susţinuţi de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. Din dragoste pentru cetate, dar şi din iubire faţă de România, trofeul obţinut în cadrul Galei Tineretului, desfăşurată la finele săptămânii trecute în Bacău, vine să demonstreze faptul că tinerii sunt vocea unei comunităţi închegate în jurul unui primar tânăr.

Titlul de Capitala Tineretului din România a fost obţinut de Municipiul Baia Mare într-un an foarte important pentru istoria ţării noastre. La 100 de ani de la Marea Unire, Baia Mare va demonstra că poate să unească o patrie întreagă prin energia şi vibraţia tinerilor, după cum arată Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am crezut de fiecare dată în fiecare proiect pe care l-am gândit, l-am însufleţit şi l-am prezentat băimărenilor. Am realizat împreună multe din aceste proiecte, dar încă rămân în suflet cu durerea că un proiect ireproşabil, de mare anvergură pentru România şi pentru Europa, acela de a deveni Capitala Culturală Europeană în anul 2021, a fost ucis într-un mod nedrept. Le port şi acum recunoştinţă tuturor celor din echipa mea care s-au dedicat acestui proiect.

Am adus în jurul meu tinerii inimoşi ai Băii Mari, care activează şi reprezintă organizaţiile de tineret şi împreună, dar în respect faţă de spiritul lor liber, pe care mi l-am dorit necenzurat, am creat un proiect de candidatură în care am îmbinat într-un mod perfect dorinţele tinerilor şi viziunea mea pentru Baia Mare, pentru tineri şi pentru cum un astfel de proiect poate să fie relevant pentru România. Într-un an cu valenţe profund simbolice, în care am avut un gând pe care l-am exprimat public ieri, acela de a da naştere unui proiect nu doar despre Baia Mare, nu doar despre Baia Mare ca gazdă pentru tinerii care se vor simţi bine aici, în capitala tinerilor din România, nu doar pentru proiectele de bună practică pe care toţi le vor descoperi aici, la noi acasă, şi, în special, un concept pe care îl numesc generic «Tinerii unesc România!». Cu respect îmi exprim mulţumirea faţă de juriul larg şi complex, care a dat şansa ca Baia Mare să arate cum se poate dedica României şi tinerilor români într-un an simbolic, fiind Capitală a Tineretului în 2018.

Vă asigur că autoritatea locală împreună cu toţi partenerii tratăm nu doar cu maxim entuziasm, ci şi cu maximă responsabilitate acest proiect care astăzi este validat şi prinde viaţă”.

Ideea candidaturii s-a născut în urmă cu câteva luni, când doi tineri care dau o lecţie de viaţă despre ceea ce înseamnă să îţi iubeşti oraşul natal, Claudiu Mike şi Erik Kosa, au venit în faţa primarului Cătălin Cherecheş.

Claudiu Mike: „Sunt unul dintre tinerii care s-a ambiţionat să dea viaţă acestui proiect. Ba mai mult, am susţinut iniţiativa avută, la început, în a depune candidatura în acest an şi de a nu amâna pe viitor o eventuală şansă în acest sens. Sunt mândru că am ajuns până aici şi sper din tot sufletul ca munca şi mai ales dorinţa noastră de a dezvolta latura de tineret în Baia Mare să dea roade prin implementarea proiectului de tineret. Obiectivele pe care le avem sunt colaborarea dintre autorităţi locale, structuri de tineret şi mediul de afaceri pentru organizarea de activităţi şi evenimente dedicate tinerilor, plecând de la nevoile identificate în rândul lor, inclusiv prin punerea la dispoziţie a infrastructurii existente; implicarea activă a comunităţii şi stimularea participării tinerilor la viaţă socială; dezvoltarea şi asumarea de politici locale de tineret şi corelarea lor cu politicile de tineret naţionale, europene şi internaţionale; dezvoltarea infrastructurii fizice şi a resurselor umane pentru tineret. Vă asigur că domnul primar Cătălin Cherecheş, eu, dar şi colegii mei am depus tot efortul şi iată că Baia Mare a devenit Capitala Tineretului din România în 2018”.

Erik Kosa: „Baia Mare a demonstrat că poate şi astfel a intrat în finala acestui concurs, şi iată că ceea ce ne-am dorit am şi obţinut. #UTurn Baia Mare reprezintă o întoarcere spre tineri, o revitalizare a oraşului dar si un plus mare pentru tinerii băimăreni. Am câştigat acest titlu deoarece îl meritam”.

Proiectul de candidatură a fost depus de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş, alături fiindu-le o mână de tineri voluntari care au demonstrat că pot aduce un titlu naţional în oraşul lor.

Daniel Orza, preşedinte Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş: „Candidatura Municipiului Baia Mare pentru Capitala Tineretului din România reprezintă pentru noi un instrument perfect pentru atingerea scopului pe care ni l-am propus de la început. Baia Mare, cel mai prietenos oraş cu tinerii, din România. Suntem conştienţi că avem mult de muncit pentru acest lucru însă ştim că acest titlu ne va ajuta să ajungem mai repede la atingerea acestui scop. A fost un drum lung până acum, însă ne aşteaptă şi mai multă muncă dar şi aspecte pe care să le schimbăm în bine atât în Baia Mare cât şi în România”.

Diana Sabo, vicepreşedinte Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş: „Această oportunitate de candidatură a venit exact în momentul în care noi, cei din mediul ONG simţeam nevoia să ne unim forţele mai mult decât am făcut-o până acum, să lucrăm într-un sistem integrat pentru a creşte impactul proiectelor noastre în comunitate. Acest program, prin parteneriatul cu autoritatea locală şi instituţiile care îl susţin, este cel care stă la baza misiunii acestei candidaturi: Trans­for­măm Baia Mare prin implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunităţii”.

Raul Drenţa, secretar general Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş: „Această candidatură ne-a oferit, în primul rând, contextul de a lucra împreună mai strâns, fie că a fost vorba de ONG-uri de tineret, specialişti în domeniu, autorităţi locale sau tineri. Prin acest proces am putut să luăm contact cu un număr mult mai mare de tineri decât reuşeam, în mod normal, prin proiecte şi activităţi. Asta a fost, bineînţeles, şi o provocare, pentru că a trebuit să asigurăm caracterul participativ în toate etapele realizării candidaturii, însă cred că echipa a făcut faţă foarte bine situaţiei şi, în prezent, putem spune că această candidatură a fost conturată de tineri pentru tineri”.

În cadrul Galei Tineretului din România, desfăşurată la finele săptămânii trecute la Bacău, Municipiul Baia Mare nu a obţinut doar titlul de Capitala Tineretului din România 2018-2019. La trei categorii ale competiţiei, ONG-urile băimărene au reuşit performanţa de a aduce trofeul acasă. Este vorba despre locul I la secţiunea internaţional obţinut de Team for Youth Association, locul I la secţiunea sport, revendicat de Baia Mare Beach Handball Challenge şi locul I la secţiunea voluntariat, obţinut de Asociaţia DEIS. La gala de la Bacău au fost prezente şi Noemi Vida, viceprimarul Municipiului Baia Mare, şi Lia Mureşan, secretarul Municipiul Baia Mare.

Baia Mare îşi va desfăşura mandatul în perioada 2 mai 2018 – 1 mai 2019. Pe lângă titlul de Capitala Tineretului din România, Baia Mare a câştigat şi premiul în valoare de 50.000 de Euro, oferit de Banca Comercială Română, co-iniţiator al programului naţional Capitala Tineretului din România, constând în promovare Google. Aceste premii reprezintă un punct de pornire pentru finanţarea proiectelor propuse de oraşul câştigător al titlului, dar şi o resursă disponibilă pentru contribuţia proprie în atragerea de surse adiţionale de finanţare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Vreau să le mulţumesc tuturor partenerilor noştri, celor care au avut încredere în mine, în tineri şi în acest proiect, lui Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, preşedinţilor organizaţiilor politice din Maramureş, PSD, PNL, UDMR, PMP şi Coaliţia pentru Baia Mare, operatorilor economici din Baia Mare şi Maramureş, unităţilor de învăţământ, organizaţiilor non-guvernamentale de mare prestigiu, precum Hope and Homes for Children, instituţiilor deconcentrate, şi, cu siguranţă, în primul rând tinerilor băimăreni care ne-au fost alături şi au crezut în puterea care se naşte doar din iubire pentru Baia Mare”.