Administraţia oraşului prin ochii tinerilor

• Primarul Cătălin Cherecheş interpelat de elevii Colegiului Eminescu •

În perioada 10-12 noiembrie 2017, Fundaţia Friedrich Ebert România împreună cu Municipiul Baia Mare au organizat proiectul de educaţie civică „Joc de strategie: Politica locală”. Partener a fost Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare. Duminică, 12 noiembrie, Sala Europa a Primăriei municipiului Baia Mare a găzduit o simulare a unei şedinţe de consiliu local în care tinerii de la CN ”Mihai Eminescu” l-au interpelat pe primarul Cătălin Cherecheş timp de mai multe ore. La final a fost ales reprezentantul primarului municipiului Baia Mare în Consiliul de Administraţiei al colegiului băimărean în persoana tinerei Maria Gabriela Dragoş.

„Jocul de strategie” este o metodă de educaţie politică ce urmăreşte ideea de a simula cât mai real posibil activitatea unei instituţii existente. În proiectul propus de Fundaţia Friedrich Ebert România, 30 de elevi băimăreni de la CN ”Mihai Eminescu” au devenit consilieri locali pentru o zi şi astfel au putut înţelege mult mai uşor modul în care se ia decizia publică în comunitatea în care trăiesc.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: ”Timp de 4 ore, am avut plăcerea să fiu alături de tinerii de la Colegiul Naţional «Mihai Eminescu». Tineri responsabili şi dedicaţi comunităţii, cu iniţiativă, au ocupat poziţiile de consilieri locali într-un mod mai fericit decât au fost ele ocupate în ultimii 25 de ani. La finalul întâlnirii am desemnat prin votul celor tineri reprezentantul meu în Consiliul de Administraţie al CN «Mihai Eminescu» aşa cum am promis că se va întâmpla în toate liceele şi colegiile, unde îmi doresc să fiu reprezentat prin vocea şi determinarea unui tânăr. Tânăra aleasă de către colegii ei pentru a mă reprezenta este Maria Gabriela Dragoş”.

Tinerii au fost pentru o zi consilieri locali, într-o şedinţă interesantă, în care s-au dezbătut şi decis proiecte de hotărâre pe care le-au considerat benefice pentru Baia Mare. Astfel, preşedinţii celor 5 partide reprezentate în Consiliul Local (Alb, Albastru, Mov, Roz şi Verde) au prezentat proiecte ce au privit amenajarea unor piste pentru biciclişti, Renovarea şi redeschiderea ştrandului municipal, Transformarea, reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură a Tineretului, Reabilitarea Turnului Combinatului pentru dezvoltarea turismului şi Transformarea cinematografului Minerul într-un mall cultural. Tot ei¸ tinerii, au adresat interpelări executivului primăriei, interpelări la care a răspuns primarul Cătălin Cherecheş.