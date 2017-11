Consilierii judeţeni, puţini în şedinţa extraordinară de ieri

Plenul Consiliului Judeţean Maramureş s-a întrunit în şedinţă extraordinară ieri, 13 noiembrie 2017, pentru a dezbate şi a aproba 12 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Întâlnirea a fost condusă de preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, la şedinţă participând doar 27 din cei 35 de aleşi judeţeni. Aceştia au aprobat modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017. De asemenea, consilierii judeţeni au votat pentru participarea CJ Maramureş la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN 17C)”, dar şi pentru cofinanţarea obiec­tivului de investiţie „Reabilitare DJ 187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte”. Un alt proiect de hotărâre a privit aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor Maramureş. Mai multe hotărâri adoptate de plen au făcut referire la promovarea în parteneriat a diferite proiecte propuse spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestora, respectiv: „Safe and efficient waste disposal as a pledge of sustainable urban development in the Carpathian Region”, „SWIFT – Carpathian search-rescue network”, „Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian region – MOBI”, „Preservation and valuation the natural water resources over the Cross-border Carpathian Mountains area”, „Overcoming Barriers: improving the mobility of residents of the border region of Transcarpathia (Ukraine), Maramures (România).