Proiecte inovative implementate în Capitala Tineretului din România

• Baia Mare, oraşul prietenos cu tinerii •

Baia Mare se transformă cu paşi repezi în cel mai prietenos oraş cu tinerii, din România. Odată cu obţinerea titlului de Capitala Tineretului din România, Administraţia Publică Locală împreună cu asociaţiile şi organizaţiile de tineret vor implementa o serie de proiecte importante, care vor dezvolta oraşul şi vor duce la creşterea calităţii vieţii, aspecte care să determine reîntoarcerea acasă a tinerilor plecaţi să îşi facă o carieră în alte oraşe. Mai mult, având în vedere că titlul naţional a fost obţinut de municipiul Baia Mare în anul în care se sărbătoresc 100 de ani de la Marea Unire, autoritatea băimăreană doreşte să realizeze o punte de legătură între cele două evenimente majore. Astfel, a luat naştere ideea Caravanei „Tinerii unesc România”, un eveniment menit să promoveze valorile naţionale şi care să atingă în fiecare săptămână câte un municipiu reşedinţă de judeţ din ţară.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută ieri, 13 noiembrie, de către primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, acesta a făcut publice proiectele cele mai importante care se vor derula în perioada 2 mai 2018- 2 mai 2019, interval de timp în care municipiul Baia Mare va fi Capitala Tineretului din România. Aceste proiecte vor dezvolta diferite segmente de activitate, de la IT la turism, însă cu înclinare către tinerii băimăreni şi cei plecaţi din municipiu. Astfel, imediat ce se vor finaliza lucrările de reabilitare şi modernizare, Clubul Phoenix va fi un adevărat centru pentru tineret, care să arate că tinerii pot să gestioneze astfel de spaţii şi pot să le dea viaţă.

Din seria proiectelor propuse pentru a fi derulate în cadrul Capitalei Tineretului din România, nu a fost uitat nici mineritul, segment care a dus la dezvoltarea municipiului Baia Mare în epoci de mult uitate. Acest domeniu de activitate a fost readus în actualitate şi modificat, raportat fiind la generaţia tânără.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Îmi doresc foarte mult ca Baia Mare să aibă un prim centru, la nivel european, în care să înglobăm atât activităţi, cât şi aspecte legate de cazare şi petrecere a timpului liber, în zona Minei Herja. Nu uit proiectele pe care le am în minte şi nu renunţ la acestea. Am discutat deja cu reprezentanţii Ministerului Economiei şi cei ai companiei Remin pentru preluarea tuturor activelor de la Mina Herja şi să facem acest proiect acolo. Îmi doresc foarte mult ca împreună cu partenerii noştri din organizaţiile şi asociaţiile de tineret să gândim, raportat la faptul că suntem în Maramureş şi pentru că totuşi chiar dacă suntem o generaţie mai tânără nu uităm tradiţiile şi rădăcinile noastre, să facem în zona adiacentă municipiului Baia Mare un sat turistic pe care să îl oferim celor tineri care vin din ţară sau străinătate şi îşi doresc locuri de cazare şi activităţi într-un spaţiu care să fie raportat la tradiţiile şi istoria noastră. Îmi doresc să fie un spaţiu prietenos cu un anumit caracter romantic. Într-o altă perspectivă, având în vedere că am inaugurat într-o pri­mă fază Colonia Pictorilor ne dorim să oferim, pentru că este o emblemă a municipiului Baia Mare, spaţii de creaţie, respectiv de cazare pentru cei care în mod itinerant îşi doresc să vină pentru o perioadă de timp în Baia Mare pentru a face diverse tipuri de activităţi, relevante şi pentru noi pentru a reînvia spiritul Coloniei de Pictură şi pentru a le arăta, în special celor care sunt plecaţi din Baia Mare, că Baia Mare este casa lor şi îi aşteaptă cu uşile deschise spre ei”.

IT-ul este unul dintre domeniile de activitate care „ a furat” municipiului Baia Mare aproximativ 200 de tineri. Plecaţi la studii în inima Transilvaniei, la Cluj, studenţii nu s-au mai întors acasă pentru a munci în comunitatea pe care o reprezintă. Odată cu distincţia de Capitala Tineretului din România, Administraţia Publică Locală va implementa un proiect important care să creeze condiţii de viaţă pentru aceşti tineri pasionaţi de tehnologie. Acest proiect va fi implementat pe o suprafaţă de aproximativ 300 de hectare, în zona păşunii Văratec, unde împreună cu societăţile importante de IT din Transilvania, autoritatea locală va realiza un IT City. În cadrul acestuia va fi construit un cartier de locuinţe, zone de lucru, şcoli, grădiniţe, spital, zone de sport şi agrement.

În cadrul conferinţei de presă, Cătălin Cherecheş a mai arătat că în cadrul programului derulat va fi realizat şi un proiect ino­vativ în domeniul turismului, iniţiativă care va permite tinerilor accesarea de pachete turistice la preţuri modice.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Mi-aş dori foarte mult ca în cadrul acestor asociaţii sau fundaţii care au sprijinit şi au muncit pentru acest proiect, ori într-o formulă distinctă să realizăm o agenţie de turism pentru tineret, ca un punct de plecare pentru o astfel de agenţie care să fie distribuită în întreaga ţară astfel încât tinerii să aibă pachete turistice complete, integrate la preţuri modice. Facem acest lucru pentru a veni în sprijinul lor şi sunt convins că va crea un apetit şi pentru alte persoane din ţară pentru că este foarte important să nu ignorăm turismul pe care îl fac tinerii şi să nu fie unul nesusţinut de la nivel local”.

Municipiul Baia Mare va susţine aceste proiecte printr-un sprijin financiar în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. La această sumă se adaugă 50.000 de euro oferiţi de Banca Comercială Română, co-iniţiator al programului naţional Capitala Tineretului din România.