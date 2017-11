Alege oaia!

Campania naţională de informare şi promovare a consumului de carne de oaie este bine-venită, deoarece fermierii n-au cui să vîndă animalele. Un crescător de ovine din Sat Şugatag ne spune că taie oile reformate în sistemul tradiţional şi vinde carnea cu 10 lei/kg, pe unde poate. Ar prefera să livreze animalele vii la un abator, care să le taie sub supraveghere veterinară şi să aprovizioneze magazinele din oraşe şi sate, pentru un comerţ civilizat. Românii trebuie încurajaţi să consume carne de oaie, deoarece oaia paşte toată vara iarbă de munte, deci carnea are un gust bun. Porcii şi puii din fermele intensive sînt furajaţi cu produse modificate genetic şi cu cereale din agricultura chimizată! (I.N.)