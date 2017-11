Pictorul Agoston Vesö, recompensat de preşedintele Ungariei

La 86 de ani, pictorul Agoston Vesö din Baia Mare are la activ peste 1.500 de tablouri, iar operele sale au fost recunoscute chiar de către preşedintele Ungariei, care l-a recompensat acum cu distincţia de „Cavalerul Culturii”. Astfel, artistul din Baia Mare a primit această distincţie din partea Consulatului Ungariei de la Cluj-Napoca, în cadrul unei expoziţii organizate la Casa Teleki din Baia Mare.

Statul maghiar i-a mai oferit, cu ani în urmă, distincţia „Munkacsy Mihaly”, cea mai înaltă în domeniul artistic. Consulul Mile Lajos i-a înmânat acum diploma de merit semnată de preşedintele statului maghiar Ader Janos. Ceremonia de predare a distincţiei a avut loc la Casa Teleki de pe strada Minerilor din Baia Mare: „Am primit un premiu, Cavalerul Culturii din partea preşedintelui Republicii Ungare, pentru activitatea mea culturală. Eu expun de 64 de ani. Prima expoziţie am avut-o la Expoziţia regională din Baia Mare din anul 1953. Încă eram student la acea vreme. În prezent, sunt membru al Uniunii Artiştilor din 1956, fiind cel mai vechi membru al acestui organism, conduc o tabără internaţională de peisagistică, organizez expoziţii ca pictor artist. De-a lungul carierei mele, probabil că am pictat în jur de 1.500 – 2.000 de tablouri, care au ajuns în expoziţii din mai multe ţări precum Ungaria, Austria, Germania, Suedia, America, în muzee, colecţii particulare, dar în principal în România. Am 86 de ani şi lucrez încă, dar mai încet la această vârstă”, ne-a explicat Agoston Vesö la finalul manifestării.

Un lucru de menţionat este şi faptul că, deşi presa locală a primit invitaţie la eveniment, aici s-a vorbit doar în limba maghiară! Mai mult, la debutul manifestării s-a cântat exclusiv imnul Ungariei, în condiţiile în care la expoziţie au fost prezente chiar oficialităţi din partea Primăriei Baia Mare. Noi cei din presă, invitaţi la eveniment, nu am înţeles nicio iotă din ce s-a vorbit acolo, lucru anormal totuşi, deoarece invitaţii, în marea lor majoritate, trăiesc în România!