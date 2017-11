Profesorul universitar Nicolae Iuga a publicat încă o carte de filosofie în Germania

Domnul profesor de Istoria filosofiei de la Filiala Baia Mare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a publicat încă o carte de filosofie la aceeaşi editură, Lambert Academic Publishing din Saarbrücken, Germania. Este a patra carte, după primele trei, în limbile franceză şi engleză: Essais éthique et politique, 2016, About the New Antisemitism and other Essays, 2016 şi Sur les racines de l’ésotérisme dans la pensée antique, 2017. De data asta, este vorba de The Seven Sins against the Spirit, de fapt o traducere în limba engleză a cărţii domniei sale Şapte păcate împotriva Spiritului, apărută anul trecut la Editura Limes, Cluj – Napoca. Traducerea în engleză a fost realizată la modul profesionist de către Laura-Rebeca Stiegelbauer în colaborare cu americanca Kelly Gunn, Fulbright ETA. Felicitări, domnule Profesor şi succese pe mai departe! (G.M.)