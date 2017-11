Veniturile primăriilor, diminuate cu noul Cod fiscal

Administraţiile maramureşene vor avea probleme cu bugetele locale pe anul viitor după ce modificările fiscale vor intra în vigoare. Cel puţin primăriile de comune şi oraşe mici. Primarii se plâng că bugetele lor vor fi diminuate cu circa 30 de procente, astfel că nu le vor mai ajunge banii pentru cofinanţarea proiectelor guvernamentale.

Una dintre primăriile aflate în această situaţie este şi cea din Baia Sprie, după cum explică Alin Bîrda, primarul oraşului: “Pentru primari, vestea aceasta a picat destul de rău în sensul în care, după cum ştiţi, noi, primarii de oraşe şi comune, în general, am făcut eforturi mari şi le mai facem, pentru a scrie proiecte şi a atrage fonduri, inclusiv prin programele guvernamentale de genul PNDL. Or toate aceste proiecte pregătite de noi şi depuse în acest moment presupun o cofinanţare care se face din programul de investiţii. Prin aceste modificări legislative în domeniul fiscal, cel puţin la nivelul oraşului Baia Sprie, pierdem posibilitatea de a susţine aceste investiţii. Ca să explic pe scurt, pe lângă impozitele şi taxele locale, bugetul de venituri al unei primării este format şi din cote pe care le primeşte de la bugetul de stat din impozitul pe venit al persoanelor fizice care lucrează pe teritoriul unui oraş. Regula până în acest moment este că primim înapoi de la bugetul de stat 41,75%. Or această cotă creşte, conform anunţului făcut, la 43%. În schimb, impozitul pe venit a scăzut de la 16% la 10 procente. În bugetul nostru aceasta se reflectă cu o scădere de aproximativ 30% a veniturilor pe care le încasăm de la bugetul de stat. În valoare absolută, la nivelul bugetului Primăriei Baia Sprie, suma se ridică la 250.000 de euro. Aceştia sunt însă banii pe care noi îi avem prevăzuţi pentru cofinanţarea investiţiilor şi proiectelor care sunt deja depuse sau în derulare. Procentul care ar trebui să fie alocat din această cotă este de 58%! Deci creşterea trebuia să fie de la 41,75% la 58%, ca să nu avem impact negativ asupra bugetului. Dar aşa statul îţi reţine mai mult din impozitele pe care le adună şi nu le mai dă spre administraţiile publice locale, ceea ce înseamnă o scădere a autonomiei acestora. În cazul nostru, dacă va rămâne aşa, nu vom mai putea susţine investiţii noi, ceea ce reprezintă un lucru negativ pentru oraş”.

Plata studiilor de fezabilitate la proiecte va fi o problemă anul viitor

Primarii spun că anul acesta nu a fost nicio rectificare de buget pozitivă pentru ei, aşa că, la anul, le va fi foarte greu să suporte financiar toate cofinanţările proiectelor de investiţii. Gavril Ropan, primarul comunei Coroieni, spune: “Sunt primar de peste zece ani, dar o situaţie ca aceasta nu a mai fost în România. E o pacoste pentru noi, primarii, acest lucru, pentru că, pe de o parte, suntem vitregiţi de bani, pentru că se modifică veniturile primăriei prin acest artificiu fiscal de a scădea impozitul pe venit. Pe de altă parte, PNDL-ul a intrat cu viteză, iar fiecare UAT, mai ales cele din mediul rural, trebuie să întocmească studii de fezabilitate. Scăzând bugetele locale însă, şi transferând plata acestor SF-uri pe bugetul anului viitor, va fi o mare problemă. De asemenea, încă nu ştiu ca în cei 13 ani de mandat să nu fie nicio rectificare pozitivă, pentru administraţiile locale. Anul acesta, văd că nu se mişcă nimic în acest sens şi nici nu cred că va fi altfel până la sfârşit, deoarece, dacă mă uit bine în vistieria ţării, nu mai sunt bani. Încă luăm credite ca să plătim cheltuielile sociale. Mai mult, am un mare semn de întrebare cu privire la funcţionarea PNDL-ului, care merge pe credite de angajament. Modificările la Codul Fiscal bulversează şi legislaţia administraţiei locale astfel că, anul viitor, sumele de echilibrare pentru UAT-urile mici vor fi cu cel puţin 30% mai mici. Aşa că, vai de ei primari, pe anul, viitor”.