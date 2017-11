Deputat Viorica Cherecheş: „Elevii români sunt cocoşaţi de cărţile şi caietele pe care trebuie să le ducă în spate”

Sănătatea copiilor este o prioritate şi trebuie să acordăm o mai mare atenţie problemelor generate de genţile mult prea grele pe care trebuie să le ducă zilnic la şcoală.

Deputatul liberal de Maramureş, dr. Viorica Cherecheş, a semnalat recent această problemă în plenul Camerei Deputaţilor printr-o declaraţie politică în cadrul căreia le-a expus colegilor problemele de sănătate la care pot ajunge copiii din cauza genţilor îngreunate de prea multe cărţi şi caiete.

“Una dintre preocupările cele mai importante ale noastre ar trebui să fie copiii, iar sănătatea lor să fie prioritară. Nu cred că este cazul să reamintesc cât de importantă este sănătatea celor mici. Din păcate, am ajuns să-i transformăm în adevăraţi cărăuşi şi să-i cocoşăm la propriu, din cauza numărului mare de caiete şi cărţi pe care trebuie să le ducă în fiecare zi la şcoală”, a spus dr. Viorica Cherecheş.

În literatura de specialitate, medicii recomandă ca greutatea genţii cu cărţi să nu depăşească 10% din greutatea corporală a copilului, dar acest procent nu este respectat.

“Cartea este grea la propriu pentru că elevii au ajuns să poarte zilnic în spate ghiozdane care pot cântări şi peste 10 kilograme. Fiecare elev are în medie câte cinci ore pe zi şi la fiecare materie, inclusiv la educaţie fizică, trebuie să ducă un manual. La fiecare materie se adaugă şi auxiliarele, materialele pentru desen sau educaţie fizică, pacheţelul de acasă, sticla cu apă, astfel că ghiozdanul creşte în greutate. Teoretic, un copil care cântăreşte 30 de kilograme ar trebui să aibă o geantă nu mai grea de 3 kilograme, dar nu se ţine cont de această recomandare”, a subliniat parlamentarul.

Majoritatea profesorilor pretind ca fiecare elev să aibă manualul la oră şi câte două caiete, unul pentru clasă şi unul pentru teme, plus culegerile şi dicţionarele din care se fac exerciţiile suplimentare.

“Mi-au fost sesizate cazuri în care elevul s-a ales cu puncte scăzute din notă tocmai pentru că nu avea manualul la clasă. Mai adăugaţi şi „plimbările” pe care elevii le fac cu aceste genţi în spate de la un etaj la altul, de la un cabinet la altul sau chiar de la un corp de clădire la altul. În aceste condiţii nici nu este de mirare că sunt tot mai frecvente cazurile în care cei mici ajung rapid la deformări ale coloanei vertebrale. Statisticile arată un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri: 8 din 10 copii şcolari din România au probleme medicale la coloana vertebrală”, a adăugat Viorica Cherecheş.

Când apar astfel de probleme, se recomandă sportul: înotul şi exerciţiile la sală, dar nici de aceste elementare recomandări profesorii şi unii părinţi nu ţin cont.

La fel de mult rău pentru coloana vertebrală pot să facă şi calculatorul sau telefonul.

“Nu vreau să mai vorbim de poziţia băncilor şi a birourilor. Cele înclinate au dispărut, iar cele drepte sunt contraindicate. Şi asta pentru că elevii au tendinţa să se aplece asupra ei, forţându-şi coloana vertebrală. Este datoria noastră să le oferim copiilor condiţii optime de dezvoltare, pentru că numai în acest fel vom obţine de la ei cele mai bune rezultate. Trebuie să luăm urgent măsuri pentru a nu-i cocoşa de la atâtea cărţi şi caiete. Da, cartea este grea, dar trebuie să le uşurăm copiilor această greutate, măcar atât cât stă în puterea noastră să facem acest lucru”, a punctat deputatul liberal de Maramureş, dr. Viorica Cherecheş.

Anca Miklos