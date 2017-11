Deputatul Todoran: Guvernul PSD sărăceşte buzunarele românilor

Politica fiscală aplicată de actualul Guvern nu dă roadele scontate. În timp ce se laudă cu o creştere economică de peste 8%, rivalizând cu marile puteri ale lumii, Executivul este incapabil în a controla preţurile din ţară. Acestea au atins praguri greu de imaginat în urmă cu câteva luni, mai ales în zona produselor de bază. În tot acest timp, în loc să stimuleze mediul de afaceri pentru micii întreprinzători, prin înlesniri fiscale, Guvernul face exact pe dos. Sufocă întreprinderile cu cifre de afaceri reduse, obligându-le să se închidă sau să recurgă la eludarea legislaţiei.

Deputatul Adrian Todoran este unul dintre cei care contestă măsurile adoptate de Guvernul condus de Mihai Tudose şi pune totul pe lipsa unei viziuni fiscale pe termen mediu si lung.

„Creşterea incredibilă a unor dări către stat, impunerea unui salariu minim pe care agenţii economici nu şi-l pot permite, precum şi diverse politici fiscale incoerente, de pe urma cărora mediul de afaceri are de suferit, sunt departe de ceea ce PSD şi-a asumat în campania electorala de acum un an.

Nu cred ca dacă ar fi spus că la Pensii, contribuţia va creşte de la 10 la 25%, social-democraţii ar fi primit vreun vot din partea deţinătorilor de PFA-uri, de exemplu. Începând cu 1 ianuarie, 2018, toate persoanele fizice autorizate vor plăti 25% din venitul net. Asta pe lângă 10%, pentru Sănătate şi 10% impozit. Practic, din ceea ce le intră concret în buzunare, PFA-urile cu cifre de afaceri mici datorează statului un impozit de 45%.

Pe de altă parte, preţurile explodează. Faţă de acum două luni, constatăm o creştere alarmantă a acestora, chiar şi la produsele de bază. Dau doar câteva exemple: 1 pachet unt – de la 5,5 lei la 9 lei; o cutie ouă – de la 4,5 lei, la 8 lei; mezeluri (muşchi, şuncă etc.) – de la 20 lei la 30 lei; 1 litru combustibil – de la 4,6 lei la 5,4 lei. Iar începând din această toamnă, preţul la energie electrică şi gaze naturale s-a scumpit cu 5, respectiv 6 procente.

Unde ne îndreptăm e greu de anticipat, probabil spre situaţia descrisă de Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, care spunea ca şi mortul are calităţile sale. E foarte stabil. Din păcate, nu acelaşi lucru îl putem spune despre economia ţării”, a conchis Adrian Todoran, deputatul PMP de Maramureş.

Cătălin MAN