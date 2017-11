Frînele magistraţilor

Între Justiţie (judecători+procurori), susţinută de preşedintele ţării şi de partidele din opoziţie, şi puterea executivă (Guvern), susţinută de partidele de la putere, a apărut de mai bine de şase luni o tensiune legată de proiectul de trei legi privind independenţa şi statutul magistraţilor. Cu toate că Parlamentul emite legile, iată că puterea legislativă este ţinută în loc de cea judecătorească, în ciuda separaţiei, puterilor în stat!

Incertitudinea este întreţinută, Comisia Europeană supraveghează România prin MCV şi ne recomandă ce măsuri să luăm, astfel ca obiectivele comune să fie atinse: apărarea drepturilor cetăţenilor, apărarea drepturilor întreprinderilor, combaterea corupţiei, combaterea criminalităţii… În ţările din Occident, terorismul islamist şi criminalitatea informatică preocupă lumea, iar la noi corupţia este socotită cel mai mare pericol pentru stat. Se duce o luptă ideologică (inclusiv prin manipularea opiniei publice) împotriva corupţilor, cu toate că acţiunea trebuie să fie de natură pur juridică. Procurorii tind să abuzeze de puterea pe care o au, folosind-o contra politicienilor cu funcţii în administraţia publică şi care au semnat contracte financiare, aceştia fiind expuşi acuzaţiilor arbitrare de abuz în serviciu, prin lipsa de oportunitate a cheltuielilor.

În conflictul cu miză cvasipolitică, singura cale de urmat este a transparenţei decizionale şi atragerea cetăţenilor în stabilirea agendei legislative. Democraţia participativă ar fi un pas important, novator, pentru a decide cine are dreptate. Procurorii, inclusiv de la DNA, îi pot cerceta penal pe politicieni dacă au dovezi pe care să le prezinte în faţa judecătorilor. Însă politicienii au dreptul la apărare, la prezumţia de nevinovăţie, la viaţă privată şi de familie, la demnitate umană… Condamnarea fără de judecată dreaptă este o practică nedemocratică.

Abuzurile comise de magistraţi nu sînt considerate a fi grave, recentul raport MCV nu este interesat de ineficienţa justiţiei, de lipsa sistemului de evaluare şi monitorizare, de aplicarea legii fără de responsabilitate. Comisia Europeană insistă asupra importanţei avizului Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei, deci nu românii decid legile româneşti, ci alţii, din afara ţării, ceea ce nu e în regulă. De vreme ce sistemele juridice europene diferă, România poate adopta legi proprii, aşa cum le stabilesc parlamentarii, cu respectarea valorilor comune. De ce n-ar fi democratic ca judecătorii şi procurorii care greşesc grav să fie concediaţi?! Este nevoie de transparenţă şi în activitatea Justiţiei, iar normele ce o reglementează să fie stabilite în baza informaţiilor corecte, nu după cum doresc magistraţii pro domo. Ei aplică legea şi i se supun, n-au dreptul să impună politica în domeniul juridic. Guvernul şi sistemul judiciar (organizat ca sindicat ad hoc) trebuie totuşi să coopereze, însă dezbaterea va fi fundamentată pe necesităţile sistemului, nu pe ale magistraţilor.

Lupta împotriva corupţilor este o lozincă, aşa cum era lupta de tristă amintire împotriva duşmanilor de clasă. De fapt, Justiţia are mijloacele constituţionale să cerceteze actele de corupţie, în cadrul democratic şi legal. Cercetarea infracţiunilor trebuie să urmeze Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Obiectivul magistraţilor nu poate fi acela să bage frica în justiţiabili. De teama controlului politic nedemocratic, magistraţii introduc controlul juridic nedemocratic!

Dorim ca reformele în Justiţie să fie continuate, astfel ca cele trei puteri în stat să coopereze, fiind în acelaşi timp independente, transparente, responsabile. Justiţia are rolul să facă dreptate după legile existente, nicidecum să-i oblige pe parlamentari să aprobe legile de sistem pe care magistraţii le doresc!