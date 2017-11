Un băimărean la Vocea României – Mihail Tirică aşteaptă votul publicului în prima apariţie live din cadrul show-ului

Seara aceasta va fi una cu foarte multe emoţii pentru telespectatorii băimăreni care urmăresc „Vocea României”. Aceştia vor avea ocazia să-l vadă, să-l susţină şi să-l voteze pe unul dintre tinerii băimăreni care va încerca să realizeze un moment artistic frumos care să convingă juriul, dar şi publicul. Mihail Tirică este din Baia Mare, dar acum locuieşte în Bucureşti, pentru că e student la Conservator. A cântat cu mai mulţi artişti din ţară, dar până acum nu a evoluat ca solist vocal, deoarece a cântat doar la instrumente. Mihail Tirică face parte din echipa Loredanei Groza. De altfel, el a învăţat-o pe celebra artistă să deprindă tainele cântatului la chitară, aşa că relaţia de colaborare dintre cei doi este una mai veche. Mihail Tirică recunoaşte că are emoţii. Acum se pregăteşte intens pentru că vrea ca momentul său să rămână în inima celor care îl vor urmări. „Avem repetiţii în fiecare zi. Am fost la platou unde am cântat cu bandul. Noi facem repetiţii zilnic la atelierul lui Lori, aici unde predau şi instrument. Mă pregătesc cu Lucia Ciubotaru, cea care se ocupă de echipa Loredanei. Ne pregătim zilnic şi iese bine. Am emoţii pentru că vreau să fie bine, nu vreau să fie un moment oarecare. Îmi doresc să ajung cât mai sus. Lumea este sceptică, vreau să plac lumii pentru a nu mai zice că eu sunt profesorul Loredanei şi sunt favorizat pentru acest lucru. Sunt profesorul ei, pentru că am ajuns să o învăţ să cânte la chitară. Nu de asta am ales-o, ci pentru că ştiu că pot să comunic altfel cu ea. Am preferat să nu risc. Eu am propus piesele şi am ales împreună cu producţia”, a declarat Mihail Tirică pentru Graiul Maramureşului. Despre show, tânărul crede că va fi „unul puternic”. Mihail Tirică speră ca băimărenii să-l voteze. El le-a recomandat acestora să voteze direct pe site-ul emisiunii, vocearomaniei.protv.ro, în momentul în care va evolua pe scenă. Atunci votul este gratuit. „Cu siguranţă, fiecare din băimăreni are un vis sau a aspirat în viaţă la o anumită chestie, să se gândească că cineva i-ar putea ajuta cu un singur click sau un singur vot. Ei pot să facă acest lucru acum pentru mine. Să ajute aşa cum şi-ar fi dorit să fie ei ajutaţi. Nu neapărat că sunt băimărean. E oraşul meu, dar nu acesta e lucrul cel mai important. Eu vreau să fac un moment frumos, să merit acel vot. În momentul în care eu cânt, se poate vota gratuit. E bine să ştie că e gratuit dacă intră pe internet”, a adăugat Mihail Tirică. Băimăreanul Mihail Tirică va evolua live în cadrul show-ului „Vocea României” astăzi, 17 noiembrie, de la ora 20.30, iar emisiunea poate fi văzută pe Pro Tv.