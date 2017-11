Atletico invinge pe AS Roma, Juventus nu pierde cu Barca – ponturi pariuri UCL

„Atletico Madrid isi joaca ultima sansa de a fi sau a nu fi in Liga Campionilor. Fara victorie in cele 4 meciuri din Grupa C, trupa lui Diego Simeone va avea insa o misiune extrem de dificila. Primeste vizita liderului AS Roma, o echipa in mare forma. Atletico, o echipa preponderent defensiva, va fi nevoita sa atace in fata unei echipe care stapaneste perfect arma contra atacului”, este de parere Ilie Dumitrescu, Ambasador al casei de pariuri sportive online Unibet, in cea mai recenta analiza video postata pe Facebook.

Statisticile ne arata ca echipa din Madrid a castigat 7 din cele 10 meciuri disputate pe teren propriu cu echipe din Italia. Astfel, tinand cont si de determinarea asteptata din partea spaniolilor, poate fi valid pariul „Atletico castiga” – cota 1,92. Atletico are o serie de opt meciuri consecutive in toate competitiile cu cel mult doua goluri marcate (fara meciul cu R. Madrid), deci se poate selecta si varianta de pariere „sub 2,5 goluri” – cota 1,80.

Tot in Liga Campionilor, dar in Grupa D, este programat un meci decisiv pentru sefia in clasament: Juventus – Barcelona. „Torinezii au numai varianta victoriei, in timp ce Barca ar fi avantajata si de o remiza. Torinezii au numai varianta victoriei, in timp ce Barca ar fi avantajata si de o remiza. Dupa rezultatele inregistrate in acest an, rivalitatea dintre cele doua formatii a urcat la cote maxime. Vom asista astfel la o ciocnire de orgolii, iar orice rezultat este posibil”, mai spune Ilie Dumitrescu.

Italienii au evitat infrangerea in 2 dintre cele 3 partide jucate acasa cu spaniolii, asa ca poate fi inspirat pariul pe 1X, Juventus Torino nu pierde, cota 1,57. O alta idee: 0-0 pana in min. 29:59 – cota 2,00 la pariuri sportive online. In tur, Barcelona a deschis scorul in min. 45 prin Messi, apoi a mai marcat de doua ori.

In Grupa E, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla primeste vizita celor de la Liverpool. Spaniolii pot deveni lideri in grupa, daca reusesc sa invinga. Echipele sunt despartite in clasament doar de un punct in acest moment. Pe Anfield, in tur, scorul a fost 2-2. Liverpool va veni in Andaluzia foarte motivata, pentru ca nu a pierdut niciun joc in acest sezon de Champions League.

Ilie Dumitrescu introduce doua variante de pariere selectate din oferta agentiei pe care o reprezinta: Sevilla nu pierde – cota 1,46 (Sevilla nu a pierdut niciun joc oficial pe teren propriu in anul 2017, in toate competitiile) si peste 2,5 goluri – cota 1,71 (in precedentele 2 dispute directe, in mansa tur si in finala Europa League din 2016 s-au marcat cate 4 goluri).