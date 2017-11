Numărul elevilor şcolii de pe Calea Mireşului, în creştere!

• şcoala va fi extinsă

Extinderea şcolii de pe Calea Mireşului, Şomcuta Mare, este un lucru imperios necesar în condiţiile în care numărul elevilor de aici este în creştere. În consecinţă, clădirea unităţii de învăţământ va fi extinsă cu încă două săli de clasă.

Pe lângă această investiţie, autorităţile locale din Şomcuta Mare vor mai executa lucrări de reabilitare a şcolilor din alte trei localităţi aparţinătoare oraşului. Investiţiile, de peste 3 milioane de lei, se vor executa din fonduri de la Guvern. Gheorghe Buda, primarul oraşului, a explicat: „La şcoala de pe calea Mireşului, pe PNDL 2, am făcut studiile de fezabilitate pentru extinderea ei cu două săli de clasă. Dacă în alte părţi nu sunt elevi, sau ei sunt tot mai puţini pe an ce trece, aici, copiii sunt tot mai mulţi şi, în consecinţă, este necesară extinderea şcolii, pentru a nu trebui să-i transportăm la şcoala din centru. De asemenea, avem proiectul de reabilitare a şcolii generale din Buciumi, Ciolt şi din Codru Butesii. Toate aceste proiecte sunt pe lista aprobată la Ministerul Dezvoltării, plus o creşă cu două grupe. Toate investiţiile respective se cifrează la 3,5 milioane de lei. Cu aceste reabilitări am cuprins practic tot ceea ce era necesar de făcut pentru noi în acest moment în domeniul educaţional. Aşa vom primi şi avizul de la DSP pe toate şcolile”.

Copii mulţi într-o clasă

Unitatea de învăţământ de pe calea Mireşului aparţine de Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, din Şomcuta Mare. Instituţia educaţională are, cu preponderenţă, elevi de etnie romă. Numărul lor însă, este în continuă creştere. Iată ce spunea Marina Scoarţă, învăţătoare la şcoală, anul trecut: “Numărul elevilor este într-o continuă creştere, aşa că aici nu vor fi niciodată probleme de reduceri de posturi, ba din contră. Se va face extindere la clădirea şcolii, aşa că se vor mai crea posturi, condiţiile sunt bune. Noi în clasa întâi avem acum peste 40 de copii într-o singură clasă şi, în marea lor majoritate, frecventează şcoala, având în vedere că mediatorul se ocupă de acest lucru, merge pe la elevi pe acasă, le explică părinţilor”. Chiar şi în aceste condiţii, rata abandonului şcolar este destul de mare la această categorie de elevi, conform studiilor făcute de-a lungul anilor în mai multe zone ale Maramureşului, cunoscute pentru comunităţile de romi. Una dintre ele este şi cartierul Ponorâta din Coroieni: „Eu sunt de 12 ani primar şi încă nici un copil nu a terminat clasa a opta! Deci toţi sunt în abandon şcolar. Ba mai mult, sunt familii care au patru, cinci, şase copii. Imaginaţi-vă că ei nu au deloc teme pentru acasă şi nici nu ar avea unde să şi le facă, pentru că sunt multe colibe ce nu au o masă înăuntru şi atunci pe ce să-şi scrie temele?!? Deci situaţia este destul de complicată!”, ne spunea anul trecut şi Gavril Ropan, primarul comunei Coroieni.