Capcană pentru Basarabia …

Să auzi şi să nu crezi! Ambasadorul Federaţiei Ruse ne propune nici mai mult, nici mai puţin decît unirea Basarabiei cu România. Repede ne-am dus cu gîndul la spusa marelui scriitor şi disident rus Soljeniţîn de acum două decenii: „Rusia trebuie să renunţe la Basarabia. Basarabia este a românilor”. Îmi aduc aminte intervenţia tînărului politolog moscovit Stanislav Belkovski, la Odesa care atrăgea atenţia că trebuie să se ţină seama de factorul românesc şi de realitatea avansării procesului de integrare care în mod cert va cuprinde şi Moldova prin intermediul României. Doamne, au renunţat ruşii la federalizarea Republicii Moldova? Au scos din cărţi Transnistria? Valeri Kuzmin, ambasadorul rus la Bucureşti a dat o sugestie? Soluţia referendumului ar fi cea mai potrivită pentru unirea Republicii Moldova cu România. După el, ar fi cea mai bună cale de urmat şi nu argumentele istorice. Ca să vină cu exemplul pe masă, aduce referendumul din Crimeea prin care s-a justificat alipirea regiunii ucrainene la Federaţia Rusă. Capcana este evidentă. Între cele două consultări populare nu se poate face o paralelă. În primul caz, în care România este amintită, este vorba despre respectarea dreptului internaţional în timp ce în cel de-al doilea este vorba tocmai de încălcarea lui. Dar să-l auzim pe ambasador: „În România, nu de puţine ori am auzit care ar fi partea legală, sau cum ar trebui să se unească România cu Republica Moldova, în baza dreptului istoric sau cu ajutorul referendumului. Avînd în vedere că aveţi aceste detalii, eu v-aş propune să mergeţi pe ideea referendumului, ţinînd cont că o astfel de situaţie s-a întîmplat în Crimeea”.

Prima mea mirare: ce l-a determinat pe Kuzmin să arunce pe piaţă o idee care era ţinută în frîu ori avea multe învelişuri. Ar fi nu numai troc diplomatic? Adică încercaţi Unirea (că un referendum este cu neaşteptări), dar aşa ne legitimaţi Crimeea. Or, ruşii au date în legătură cu cumpăna dintre unionişti şi proruşi în Basarabia. Adică vă îndemn la referendum, şi într-un caz şi în altul, tot despre Crimeea este vorba. Ştim şi noi, că încă adeziunea faţă de fenomenul unionist în Basarabia nu cred că ne-ar fi favorabilă. O capcană înşelătoare. Într-un sfert de veac ne-am convins că Uniunea dintre România şi Republica Moldova se poate face numai cu respectarea dreptului internaţional şi prin voinţa majorităţii populaţiei de pe cele două maluri ale Prutului. Constituţia celor două state permite prin două mijloace: decizia parlamentelor celor două state şi organizarea a două referendumuri – unul în România şi al doilea în Republica Moldova. Ambasadorul propune referendum numai dincolo de Prut. Cum a fost în Crimeea cînd s-a evitat restul Ucrainei. Aflu că exista un grup extins de lobby care desfăşoară acţiuni în acest sens în cele două state. Primari, miniştri, funcţionari publici, societatea civilă, corpuri profesionale, oameni de cultură lucrează pentru legarea celor două maluri ale Prutului. Deşi, la Chişinău este un preşedinte antiunionist. Nu cred în sinceritatea ambasadorului. Ţi-ai găsit asta în politică. Este o aventură înşelătoare. În Eneida lui Vergiliu stă scris: Timeo Danaos et dona ferentes! (Feriţi-vă de greci şi cînd fac daruri). Oare întîmplător, la Cluj, la invitaţia Partidului Popular Maghiar din Transilvania, un lider catalan, Marc Garafot, declară „cred că există o dorinţă, pe care o poţi simţi, către autonomie în Transilvania şi care au opinii diferite despre politica administraţiei interne a României, decît alţi români din alte părţi ale ţării”. Cred că a fost o testare să vadă cine se apropie de amăgire. Cred în luciditatea diplomaţiei româneşti. Deocamdată este o capcană pentru Basarabia. O capcană pentru România. E bine să ştim!