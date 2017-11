Trei puncte din derby pentru promovare

Piros Security Arad – AS Independenţa Baia Mare 1-2 (1-2)

Derby-ul pentru promovare din ultima etapă a turului de fotbal feminin, dintre Piros Security Arad şi AS Independenţa Baia Mare, a fost tranşat de formaţia vizitatoare, care s-a impus la limită, 1-2 (1-2).

Trei puncte care pot decide, în mare măsură, gruparea care va descinde în sezonul viitor pe prima scenă. Şi aceasta poate fi AS Independenţa, băimărencele avînd acum prima şansă la promovare. Oaspetele au pregătit excelent derby-ul de pe sinteticul arădean, în primul rînd tactic şi, în special, în partea secundă a întîlnirii, cînd elevele antrenorului Liviu Ivasuc au ştiut să ţină de avantajul înregistrat după prima repriză. Formaţia care va deschide scorul va fi cea de pe locul secund, Piros Security, în minutul 9. În urma unui corner, fundaşul Bajko va relua sub transversală: 1-0. Oaspetele nu acuză golul încasat şi în minutul 23 vor restabili egalitatea. Predoi cîştigă duelul cu Magocs şi cu un şut de la 12 m îşi readuce colegele în meci: 1-1. Băimărencele simt că adversarul este vulnerabil pe linia de fund şi va profita pentru a doua oară în minutul 35. Andreea Pop trimite un şut de la 16 m, balonul loveşte bara şi poposeşte în poartă: 1-2. În repriza secundă arădencele se vor năpusti în atac, însă acestea se vor lovi de o defensivă bine pusă la punct, care va şti să anihileze atacurile adversarului. Totuşi, Piros Security are posibilitatea egalării, tot prin Bajko, dar voleul acesteia va merge peste poartă. Fluierul final aduce trei puncte în contul liderului, AS Independenţa devenind principala favorită la revenirea în eşalonul de elită. • Piroş Security: Meszaros – Magocs (25′ Bodnar), Bajko, Liheţ, Dobrea – Adam (68′ Doroţi), Lupei, Chiş, Vanu – Olariu, A. Bălaş. Antrenor: Gigi Cameniţă • AS Independenţa Baia Mare: S. Nagy – Mare, D. Pop, Codrea, Rakos – Desmerean – Fedor, Silaghi (70′ Rotari), A. Pop, R. Dragoş – Predoi. Antrenor: Liviu Ivasuc. • Arbitri: Adina Popa – Gabriela Toderaş (ambele din Satu Mare), Jeanina Păduraru (Oradea).

Rezultatele etapei 7, ultima a turului: Vasas Femina Odorhei II – Sporting Lugaş 9-1; Ladies Târgu Mureş – Olimpia Cluj-Napoca II 0-3; Piros Security Arad – AS Independenţa Baia Mare 1-2; CS Ineu – Olimpic Star Cluj-Napoca 2-5.

Restanţă (miercuri, 22 noiembrie, ora 14.00): Piros Security Arad – Olimpia Cluj-Napoca II.