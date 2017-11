Deputat Viorica Cherecheş: Este mai înţelept să previi decât să vindeci

Deputatul liberal de Maramureş, dr. Viorica Cherecheş, pledează pentru prevenirea bolilor şi în special a celor transmisibile. Recent, parlamentarul a semnalat în plenul Camerei Deputaţilor lipsa vaccinurilor antigripale care la această dată trebuiau să ajungă în cabinetele medicilor de familie şi administrate populaţiei, în special celor cu boli cronice şi categoriilor cu risc.

„Vin în faţa dumneavoastră în calitate de medic şi coleg, în calitate de ales a câtorva zeci de mii de maramureşeni care au avut şi au încredere în mine. Nu am renunţat la meseria de medic, pentru că am depus un jurământ să-i ajut pe cei în suferinţă şi tocmai din acest motiv nu pot să rămân indiferentă la bătaia de joc a Ministerului Sănătăţii faţă de bunăstarea românilor. În fiecare an, iarna ia prin surprindere pe unii şi se pare că în acest an i-a surprins şi pe ministrul Sănătăţii, dar şi pe o parte dintre colegii dumnealui. Am trecut de jumătatea lunii noiembrie, iar în teritoriu nu au ajuns vaccinurile antigripale decât cantităţi mult sub necesarul judeţului. Imunizarea pentru virusul gripal ar fi trebuit să fie făcută încă de la începutul lunii octombrie, cel puţin aceasta este recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de care nu s-a ţinut cont”, a spus parlamentarul.

Statisticile Institutului Naţional de Sănătate Publică arată că, în săptămâna 2-8 octombrie 2017, s-au înregistrat la nivel naţional 9 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 0 cazuri înregistrate în săptămâna similară a anului 2016.

“Nu cred că are rost să căutăm vinovaţi în acest caz. Trebuie să conştientizăm că un vaccin care are ca rol protecţia împotriva unui virus potenţial mortal nu a fost făcut la timp. Cine îşi asumă responsabilitatea?”, a mai spus Viorica Cherecheş.

În luna septembrie, într-o şedinţă de Guvern, ministrul Sănătăţii Florian Bodog a fost apostrofat de premierul Mihai Tudose din cauza întârzierilor la achiziţia dozelor de vaccin. Timpul a trecut, dar acestea n-au ajuns în cabinetele medicilor.

“Aşa defineşte Ministerul Sănătăţii prevenţia? Am văzut de-a lungul carierei mele de medic cum un banal virus gripal devine mortal la un bolnav cronic sau cum o mamă îşi pierde pruncul, pentru că nu a fost vaccinat la timp. Nu este posibil ca o întreagă ţară să sufere din cauza incompetenţei unor angajaţi care ar fi trebuit să-şi facă datoria. Nu este posibil ca zeci de mii de români care sunt în grupele de risc să nu fie vaccinaţi la timp din cauza indiferenţei unor personaje care nu au nimic de-a face cu sănătatea deşi sunt plătiţi cu bani buni pentru că lucrează în Ministerul Sănătăţii”, a subliniat medicul Viorica Cherecheş.

“Este mai înţelept să previi decât să vindeci. În cel de-al 12-lea ceas, treziţi-vă! Responsabilitatea este a noastră, a fiecăruia dintre cei care au ştiut ,că nu se fac lucrurile deşi se puteau face. Nu putem permite nimănui să-şi bată joc de sănătatea românilor!”, a concluzionat deputatul liberal de Maramureş, Viorica Cherecheş.

Anca MIKLOS