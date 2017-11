Obiceiuri la ucrainenii din Remeţi

Duminică, 19 noiembrie 2017, în comuna Remeţi, s-a desfăşurat sărbătoarea „Obiceiuri de toamnă la ucraineni”, organizată de Uniunea Ucrainenilor din România. Au fost invitate formaţii artistice din satele ucrainene ale judeţului Maramureş. Acţiunea a început cu vizitarea Şcolii gimnaziale din Remeţi, cu clase moderne. Într-o sală, a fost amenajată o expoziţie cu roade de toamnă. Apoi, în sala festivă, plină de spectatori, sărbătoarea a fost deschisă de prof. Vasile Pasenciuc, preşedintele organizaţiei locale Remeţi şi prim-vicepreşedinte al UUR. El i-a invitat pe scenă pe: deputatul Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR (sosit din Bucureşti, de la conferinţa „Ucrainenii din România – Istorie, contemporaneitate şi perspective”); primarul comunei Remeţi; directorul şcolii din Remeţi, prof. Maria Ştefan; viceprimarul comunei Remeţi şi preşedintele UUR Maramureş, Miroslav Petreţchi.

Spectacolul a început cu programul pregătit de elevii Şcolii gimnaziale din Remeţi, format din cîntece şi poezii despre toamnă, în limbile ucraineană şi română. A urmat grupul vocal din Lunca la Tisa, care a interpretat cîntece ucrainene pe două voci, sub conducerea prof. Ana Sambor. Corul mixt „Vocile Ronei” din Rona de Sus a interpretat frumoase cîntece populare ucrainene, prelucrate, sub conducerea dirijorului Geta Petreţchi. Au urmat grupul coral bărbătesc din Poienile de sub Munte, sub conducerea prof. Mihai Macioca; ansamblul de dansuri „Socoleata”, pregătit de prof. G. Petreţchi – a interpretat cu maiestrie dansul „Kozaciok”. În continuare: grupul vocal din Crasna Vişeului, sub îndrumarea lui Gheorghe Mocerneac; grupul vocal din Valea Vişeului, pregătit de prof. Ledia Spivaliuc şi Maria Papariga – cu cîntece populare locale; grupul vocal feminin din Crăciuneşti; formaţia vocal-instrumentală „Călina Roşie”, solist Miroslav Petreţchi.

Prof. Vasile Pasenciuc le-a mulţumit spectatorilor şi artiştilor şi i-a invitat la o masă comună.

Ileana DAN