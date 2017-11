Regularizarea pârâului Buleasa din Săliştea de Sus

Pârâul Buleasa străbate oraşul Săliştea de Sus şi, când plouă mult, iese din matcă şi inundă gospodăriile şi terenurile agricole. Aflăm de la primarul oraşului, Ştefan Iuga, că se află în pregătire un proiect de regularizare a acestui pârâu, pe o lungime de 2,1 km. De investiţia de 10 milioane lei se ocupă Apele Române.

„Am depus la Apele Române o documentaţie aflată la faza de achiziţie publică pentru proiectul tehnic. Noi am realizat studiul de fezabilitate pentru regularizarea pârâului Buleasa, afluent al râului Iza, care străbate intravilanul localităţii pe 2,1 km. Pârâul este periculos când vin precipitaţii însemnate, există risc de inundaţii. Aceasta a fost şi motivaţia principală pentru care am întocmit documentaţia. Încă din 2012, am depus proiectul pe lista de investiţii, însă ne-au tot amânat până anul acesta, când am făcut şi noi presiuni să intrăm la finanţare. Le-am demonstrat celor de la Apele Române şi de la Ministerul Mediului pericolul pe care-l reprezintă cursul de apă. În final, s-au hotărât să ne finanţeze şi urmează licitaţia pentru execuţia efectivă a lucrărilor. Dar toate le fac ei, la centru. Valoarea proiectului este de 10,4 milioane lei. Noi vom numi doar dirigintele de şantier şi vom beneficia de investiţie”.

Lucrările prevăzute presupun construirea unor apărări de maluri, punţi pietonale şi podeţe. Locuitorii se bucură de această investiţie: „E bine că se face într-un final! De câte ori plouă mult, apa iese pe drum, intră în curţile oamenilor şi face prăpăd. Să vedem investiţia finalizată, că ştiţi cum e cu execuţia lucrărilor la unele proiecte în ziua de azi…”, ne-a spus localnicul Leontin S.

„Aştept să fie gata lucrările, ca să nu mai stăm cu frica în sân la fiecare ploaie mai zdravănă. Însă până nu văd terminat proiectul, nu cred!”, este de părere şi doamna Ileana.