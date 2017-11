Reviste şcolare lansate la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

În 22 noiembrie, a avut loc lansarea revistelor şcolare din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, acţiune coordonată de directorul adjunct al colegiului, prof. Rodica Mone. Noutatea pentru acest an şcolar este o revistă a Consiliului Elevilor, cu un colectiv de redacţie format exclusiv din elevi, care să le ilustreze preocupările şi să fie vocea lor personală printre toţi elevii eminescieni, după cum a precizat directorul colegiului băimărean, Marius Crăciun. De altfel, în cadrul colegiului băimărean, fiecare catedră are propria revistă, astfel încât cadrele didactice, dar şi elevii au posibilitatea de a se exprima în domeniul preferat.

Activitate publicistică variată în rândul liceenilor eminescieni

“În toamna anului şcolar încheiat, am avut ideea de a constitui la nivelul colegiului o comisie care să însufleţească acest domeniu drag nouă şi important pentru cugetul elevilor, în primul rând. Am fost susţinută de domnul director Marius Crăciun în demersurile mele de a constitui această comisie. A fost pentru prima dată când activitatea redacţională din colegiu a fost ordonată într-o comisie, şi aceasta în încercarea de a da coerenţă şi unitate în diversitatea acestei activităţi care se desfăşoară în colegiul nostru. Am pornit în acest demers de la două premise: pe de o parte, nevoia colegilor de a se exprima în limbajul specific ariei curriculare în care îşi desfăşoară activitatea curentă; pe de altă parte, ideea a fost de a da şansa fiecărei catedre şi tuturor elevilor de a scrie în domeniul în care se simte fiecare mai acasă”, a spus directorul adjunct Rodica Mone. În cadrul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” există două reviste constante care au obţinut şi câteva premii. “Uneori, o revistă preponderent literară, cum e «Eminesciana», poate inhiba, poate tăia elanul celor mai puţin înclinaţi spre scriitură sau celor mai timizi. Mulţi şi-au găsit spaţiul confortabil de exprimare în reviste mai tehnice, cum sunt cele de la catedrele de ştiinţe sau istorie. La final de an şcolar, trăgând linie, am ajuns cu satisfacţie la un rezultat frumos: avem 2 reviste trainice: revista oficială a colegiului, «Eminesciana», ajunsă la numărul 12, şi revista francofonă, «Le Voyageur Francophone», aflată la numărul 20. Ambele reviste au câştigat constant premiul I la concursul revistelor şcolare organizat de Casa Corpului Didactic Maramureş. Vine pe urmele lor revista filierei pedagogice, «Pais & Agoge», aflată la numărul 3. Apoi, acest potpuri face viaţa din colegiu un pic mai efervescentă şi, ca orice activitate scoasă din tiparul clasic al orelor de curs, consolidează colectivul de profesori şi de elevi, dă alte dimensiuni muncii şi aduce multă satisfacţie”, a adăugat prof. Rodica Mone.

Revistele Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”

În cadrul evenimentului de lansare, elevul Petru Duma, clasa a XII-a C,a realizat o frumoasă prezentare a tuturor revistelor colegiului, cu ceea ce are fiecare special. Revistele cu care eminescienii se mândresc sunt: revista oficială a colegiului – Eminesciana: prezentată de prof. Rodica Mone şi eleva Diana Câmpan, clasa a X-a C; revista catedrei de Limba română – Verbevii, şi revista absolvenţilor – Crisalide, coordonată de prof. Mărioara Donca: prezentată de prof. Mihaela Popan şi eleva Lorena Ghişe, clasa a XII-a D; revista catedrei de Limba engleză – Breathing Words: prezentată de prof. Andrea Ardelean şi elevele Teofana Morar şi Larisa Tânc, clasa a XII-a C; revista catedrei de Limba franceză – Le Voyageur francophone: prezentată de prof. Rodica Mone şi elevele Cristina Szilagyi şi Daiana Nemeş, clasa a XII-a D; revista filierei pedagogice – Pais&Agoge: prezentată de prof. Ramona Fonai şi elevele Raluca Bercea şi Paula Căprar, clasa a XII-a G; revista catedrei de Matematică şi ştiinţe ale naturii – Perspective ştiinţifice: prezentată de prof. Valer Gherghel şi eleva Roxana Ciubotaru, clasa a X-a E; revista catedrei Om şi societate – Omul şi teritoriul: prezentată de prof. Ionuţ Covaciu şi eleva Andreea Pop, clasa a XII-a C. O revistă aparte în peisajul deja bogat şi atât de variat este cea din cadrul proiectului internaţional “Cuvânt în lume” cu acelaşi titlu: prezentată de prof. Gabriela Măgurean şi eleva Ioana Lupan, clasa a X-a A: este vorba despre o antologie de creaţie literară şi artistică ce cuprinde traduceri în engleză, franceză, italiană, spaniolă, maghiară ale unor poezii aparţinând poeţilor maramureşeni, traduceri realizate de elevi ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”.