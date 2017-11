Sezonul de schi, în aşteptare

Cornel Poienar, administratorul pîrtiilor de schi din Cavnic, are veşti proaspete pentru schiori: “Prin producere de zăpadă artificială, în aşteptarea temperaturilor negative, unele pîrtii ar putea fi deschise la 1 decembrie 2017. Pe domeniile „Roata”, tunurile de producere a zăpezii artificiale sînt pregătite, aşteptăm în primul rînd să se facă frig şi dacă o să ningă va fi şi mai bine… Putem produce zăpadă artificială pe o distanţă de 5 km. Sperăm deci să pornim schiatul pe 1 decembrie, la „Roata 1″ şi la „Pîrtia albastră”. Am terminat telescaunul de la sosire, dispunem de o terasă cu bar modern. Domeniul schiabil de la noi are o lungime totală de 6,5 km, din care aproape 2 km sînt pîrtii grele, 2 km sînt pîrtii medii şi 2,5 km pîrtie uşoară. Sînt pîrtii pentru toată lumea. Dispunem totodată şi de o şcoală de schi unde se studiază tainele schiatului. Pîrtiile “Roata”, cu o diversitate mare, şi celelalte 5 pîrtii sînt probabil cele mai aglomerate din Maramureş. Domeniul este alcătuit din pîrtiile: Roata 1 – nivel mediu, lungime 920 m, echipată cu teleschi şi nocturnă; Roata 2 – nivel uşor, lungime 1.030 m, echipată cu teleschi şi nocturnă; Roata 3 (sau Rainer) – nivel greu, lungime 800 m, echipată cu teleschi, fără nocturnă; Roata 4 (sau Rainer 2) – nivel greu, lungime 1.000 m, fără nocturnă; “Pîrtia Albastră” – nivel mediu, lungime 2.250 m, echipată cu teleschi, fără nocturnă. Şcoala de schi şi snowboard este foarte bine organizată, face ca pîrtia să fie plină de copii. Şcoala de schi beneficiază inclusiv de o bandă pentru urcare, nefiind nevoiţi să utilizaţi teleschiul (mulţi începători au probleme cu această instalaţie)”.

Se apropie cu paşi repezi iarna 2017-2018, cu bucuriile şi satisfacţiile ei pentru pasionaţii sporturilor de iarnă. (P.A.)