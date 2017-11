Salt pînă pe locul patru!

• CNE Sighişoara – CS Minaur Baia Mare II 30-38 (14-21) •

Echipa secundă a CS Minaur Baia Mare s-a deplasat duminică dimineaţă la Sighişoara pentru meciul cu tinerele speranţe de la Centrul Naţional de Excelenţă, din etapa a 10-a a Diviziei A, Seria B, la handbal masculin. După 8 etape în care cîştigaseră doar 3 partide, tinerii noştri jucători au început acest meci cu gîndul la victorie, având ca întăriri de la prima echipă pe Tudor Botea şi Yurii Pop. Determinarea de a cîştiga au demonstrat-o deja din primele 5 minute cînd conduceam cu 3 goluri (1-4). Am păstrat apoi avantajul pînă la jumătatea reprizei (5-8, min. 15′), după care ne-am desprins în numai 3 minute (6-11, min. 18′), în parte şi datorită intervenţiilor lui Răzvan Apostu, dar şi a formei foarte bune în care s-a aflat Botea, marcator pînă la final a 11 goluri. În următoarele 10 minute am mai adăugat două goluri la avansul deja confortabil (10-17, min. 27′). În ultimele trei minute s-au mai înscris 6 goluri, repriza încheindu-se cu scorul de 14-21. Repriza a doua a fost mai echilibrată, cu perioade de dominare şi de o parte şi de alta. CS Minaur II a avut după jumătatea reprizei chiar şi o serie de 4 goluri marcate consecutiv, avantajul maxim ajungînd la 10 goluri (22-32, min. 48′). În cele din urmă, am învins confortabil cu 30-38.

CS Minaur II profită de rezultatele celorlate meciuri, în special de egalul dintre CS Universitar Politehnica Timişoara şi CSM Şcolar Reşiţa (30-30) şi trece pe locul 4 în clasament, cu 13 puncte, un salt de 5 locuri în ultimele două etape.

• Arbitri: D. Balate şi K. Szabo (Braşov). • Minute de eliminare: 2-4. Aruncări de la 7 m: 4-3 (transformate 4-2).

• CS Minaur Baia Mare II: Apostu (12 intervenţii), Bledea (2 intervenţii) – Botea 11, Makaria 7, Yurii Pop 6, Lenghel 4, Dedea 3, Szabo 2, Stoean 2, Armaş 2, Oargă 1, Pomian, Dobra. Antrenor: Florin Mironescu.

Rezultatele etapei 10: CS Universitatea Cluj-Napoca – Universitatea Craiova 37-33; CNE Sighişoara – CS Minaur Baia Mare II 30-38; CS Universitar Politehnica Timişoara – CSM Şcolar Reşiţa 30-30; HC Sibiu – CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu 29-37; CSM Oradea – HCM Sighişoara (s-a jucat ieri); Adep Satu Mare a stat.

Ultima etapă a turului (duminică, 3 decembrie): Adep Satu Mare – CNE Sighişoara 19-21 (s-a disputat în devans); CSM Şcolar Reşiţa – HC Sibiu; HCM Sighişoara – CS Universitar Politehnica Timişoara; Universitatea Craiova – CSM Oradea; CS Minaur Baia Mare II – CS Universitatea Cluj-Napoca; CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu stă.