A VI-a ediţie a Campaniei – eveniment Ziua Ştafetei

Ziua Ştafetei este o campanie-eveniment creată pentru adolescenţi, pentru a le reaminti adulţilor că au dreptul să-şi spună opiniile despre propriul lor viitor încă de-acum. Probabil au fost întrebaţi, cel puţin o dată: “ce vrei să te faci când vei fi mare?” „Ziua Ştafetei” este ocazia perfectă de a răspunde prin fapte acestei întrebări. Evenimentul are loc în fiecare an, în preajma zilei de 20 noiembrie, ziua în care ONU a adoptat un document ce specifică drepturile pe care le au adolescenţii, indiferent unde trăiesc în lume. În România, Fundaţia Terre des Hommes şi partenerii săi ce recunosc potenţialul deosebit al tinerilor celebrează această zi, precum şi drepturile lor prin organizarea “Zilei Ştafetei”.

În acest an, în perioada 20-27 noiembrie, în numeroase alte locuri din ţară, profesori, consilieri şcolari şi voluntari din organizaţii i-au ajutat pe copii şi tineri să preia meseriile la care visează pentru o zi.

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Baia Mare şi-a anunţat participarea la cea de-a VI-a ediţie a campaniei Ziua Ştafetei, o campanie – eveniment iniţiată de către Fundaţia Terre des Hommes şi implementată la nivel naţional, în cadrul căreia adulţii predau ştafeta propriilor meserii unor copii şi tineri dornici să înveţe.

Sub umbrela campaniei naţionale, 23 de copii şi tineri din Baia Mare au fost sprijiniţi să devină, pentru o zi, educatori, consilieri, profesori, psihologi, preoţi, sub îndrumarea profesorilor Steliana Pop şi Claudia Buda de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, dar şi a mentorilor din diverse instituţii: prof. Teodora Ilieş, educator, prof. educator Oana Pavel, prof. educator Ramona Tămâian – Grădiniţa “Otilia Cazimir”; prof. educator Cosmina Pop , prof. educator Mariana Buteanu – Grădiniţa nr 27 cu program prelungit; Ionuţ Buda – responsabil agenţie BRD; Mariana Stan – asistent social şef şi Daniela Jicărean – psiholog clinician – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş; Crina Suciu – comisar şef de penitenciare – Penitenciarul Baia Mare; Cecilia Grozavu – purtător de cuvânt – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş; Claudiu Pop, preot – Parohia Ortodoxă Groşi, Maramureş; Mihaela Po­pan, profesor – Colegiul Naţional “M. Eminescu”, Baia Mare; Anca Gavra, profesor – Colegiul Naţional “M. Eminescu”, Baia Mare; Anca Alexan, informatician – Colegiul Naţional “M. Eminescu”, Baia Mare; Ramona Bencze, pro­fesor TIC / informatician – Colegiul Naţional “M. Eminescu”, Baia Mare.

Profesorii coordonatori s-au declarat încântaţi de această campanie, mulţumiţi de rezultatul acţiunii şi mulţumeşte tuturor pentru implicarea şi colaborarea în “Ziua Ştafetei”. (o.m.)