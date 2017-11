Combaterea delictelor silvice • 1.820 mc de lemn confiscaţi în Moisei

Poliţiştii maramureşeni desfăşoară permanent acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea tăierilor şi sustragerilor ilegale de material lemnos şi iau măsuri de fiecare dată când constată altfel de fapte.

Luni, 27 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Ordine Publică au aplicat o sancţiune contravenţională de 10.000 lei unei societăţi comerciale, din Moisei, care are ca obiect de activitate exploatarea, depozitarea şi prelucrarea materialelor lemnoase şi au dispus măsura complementară a confiscării valorice a peste 1.820 mc lemn.

În fapt, aceste măsuri au fost aplicate ca urmare a activităţilor de control efectuate de către poliţiştii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Maramureş împreună cu reprezentanţi ai Gărzilor Forestiere Cluj, la sediul societăţii respective, în perioada 16 – 19 octombrie, când au fost ridicate mai multe documente. În urma analizării documentelor ridicate, poliţiştii au constatat că societatea respectivă a expediat din depozitele societăţii material lemnos, fără provenienţă legală, şi că existau diferenţe între stocurile scriptice şi faptice de materiale lemnoase inventariate, cumulând cantitatea de 1.820,09 mc, pentru care s-a dispus măsura complementară a confiscării valorice.

Totodată, având în vedere că pentru a justifica o mare parte din materialul lemnos au fost întocmite bonuri de consum, în care au fost inserate date fictive, în continuare poliţiştii desfăşoară cercetări în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi evaziune fiscală.