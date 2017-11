Aproape 5 milioane de lei alocaţi comunei Băiţa de sub Codru

O altă sumă importantă de bani vine în judeţul Maramureş, de această dată în comuna Băiţa de sub Codru, respectiv 4.964.604,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii modernizare şi reabilitare străzi în comună.

La şedinţa Consiliului Local din Băiţa de sub Codru, desfăşurată zilele trecute, a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, pentru a semna contractul de finanţare pentru acest proiect depus pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL2) şi ges­tionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE). Valoarea totală a investiţiei este de 5.147.018,00 lei, iar cheltuielile aferente contribuţiei de la bugetul de stat sunt cele prevăzute în O.U.G. nr. 28/2013, aprobată prin Legea 89/2005 şi în Normele Metodologice.

Aurel Dumuţa, primarul comunei Băiţa de sub Codru, a declarat că au demarat procedurile de pregătire a dosarului pentru achiziţia publică în ceea ce priveşte această lucrare şi speră ca, până în primăvara anului 2018, să existe şantiere în lucru pe cele cinci tronsoane de drum comunal. “Pe lângă acest proiect extrem de important, finanţat deja pe PNDL2, prin care vom moderniza şi reabilita 5,13 km de drumuri comunale, avem încă un proiect depus la MDRAPFE, pe PNDL2, unde aşteptăm să primim finanţarea. Este vorba despre reabilitarea altor doi kilometri de drum în satul Urmeniş, proiect cu o valoare estimată la aproximativ două milioane de lei. Recent, am semnat o finanţare importantă şi pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în sumă de 500.000 de euro, bani cu care vom reabilita cele două cămine culturale din satele Băiţa şi Urmeniş. Şi acest proiect este în faza de achiziţie publică şi sperăm ca în primăvară să demareze efectiv lucrările. Ca proiecte mari aflate în derulare pot aminti reabilitarea DC 90 Băiţa – Băseşti, proiect în valoare de aproximativ 4,4 milioane de lei, precum şi reabilitarea DC 91, între Asuaju de Jos – Băiţa şi Băseşti, unde există o finanţare de aproximativ şapte milioane de lei, bani obţinuţi pe PNDL1”, a declarat primarul comunei Băiţa de sub Codru, Aurel Dumuţa.