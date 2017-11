Canalizarea, finalizată cu peripeţii la Rozavlea

Comuna Rozavlea tocmai şi-a finalizat reţeaua de canalizare care poate deservi peste 2.000 de cetăţeni. Proiectul iniţial, început prin anul 2008, a fost însă unul cu o serie de probleme şi greu de dus la bun sfârşit. Asta din cauza proiectării proaste, lucru ce a trebuit remediat. Din fericire, nouă ani mai târziu, reţeaua este în probe tehnologice şi gata de funcţionare.

Investiţia a început pe fonduri guvernamentale, cu o parte de cofinanţare din bugetul local, dar a trecut de pe un program pe altul. Vasile Mîrza, primarul comunei Roza­vlea, ne-a explicat: „Am finalizat reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, în urmă cu puţină vreme. Investiţia a fost iniţial pe Ordonanţa 7, absorbită ulterior de O.G.28 din 2013. Cuantumul lucrărilor a fost la început de 6 milioane lei, cu o parte mică de cofinanţare din bugetul local. În acest moment, se fac probele tehnologice, care se încadrează în parametrii normali. De canalizare vor putea beneficia cel puţin 2.000 de locuitori. De toţi sunt 3.100. Reţeaua este construită până la limita de proprietate a cetăţenilor, iar de acolo fiecare gospodar trebuie să se racordeze pe cheltuiala lui. Deja s-au conectat la reţea în jur de 1.500 de cetăţeni. În contractul de finanţare era stipulat clar: se face reţeaua, dar omul are obligaţia să-şi susţină financiar branşarea locuinţei. Pe uliţele secundare, înainte de a le asfalta, am obligat oamenii să se racordeze, pentru a nu fi nevoiţi mai apoi să spargem drumul. Deci, până am dat drumul la canalizare, am zis că trebuie fiecare să-şi facă asta. Sunt două firme care se ocupă de racordarea cetăţenilor, avem serviciul de apă-canal care le oferă consultanţă cu proiectul, numai ca oamenii să se branşeze. Treaba a mers relativ bine”.

Proiectul iniţial, întocmit greşit!

Din cauza proiectării defectuoase, proiectul iniţial era aproape imposibil de realizat. Casele erau aşe­zate sub cota reţelei principale, iar staţia de epurare amplasată în partea de sus a satului. În consecinţă, acesta a fost modificat, dar odată cu asta s-a majorat şi suma lui, de la 4 la 6 milioane de lei, adică o altă problemă: „Nu ne-a fost însă uşor să finalizăm investiţia. Proiectul iniţial, de prin 2008, l-am modificat din cauză că a fost, în primul rând, o greşeală a proiectantului, pe care a recunoscut-o. Asta deoarece proiectul a fost întocmit din birou, fără să aibă cunoştinţă de cotele din teren, astfel că cel puţin jumătate din locuitorii comunei nu s-ar fi putut branşa din simplul motiv că nivelul caselor era inferior cotei reţelei, plus că mai erau prevăzute şi vreo trei staţii de pompare exact în marginea drumului judeţean, săpate undeva la patru metri adâncime! Staţia de epurare figura în partea de sus a satului. Deci era până la urmă o utopie! Aşa era proiectul iniţial, înainte de a fi eu primar. Începând proiectul, ne-am dat seama că nu e funcţional, aşa că împreună cu firma executantă, cu dirigintele de şantier, cu proiectantul ce şi-a recunoscut greşeala, am modificat tot. Făcând asta s-au schimbat şi sumele. În aceste condiţii, foarte greu am reuşit să obţinem suplimentare de fonduri. A fost greu de tot… Dacă l-am fi implementat aşa, gândiţi-vă că erau 4 milioane de lei aruncate pe apa sâmbetei! Că reţeaua nu era funcţională. La fiecare casă ar fi trebuit câte o pompă! Era absurd. Ca să nu mai vorbim despre cheltuielile ulterioare cu funcţionarea”, a mai precizat primarul. Sătenii au cunoscut problema, însă acum se bucură că proiectul s-a finalizat: „Au fost probleme mari cu proiectarea domnule! Casele erau sub nivelul reţelei, multe dintre ele. Nu ştiu cum de s-a putut face un asemenea proiect. S-a revenit, din câte am înţeles, şi s-a modificat toată documentaţia, dar aşa a ie­şit mai scumpă lucrarea, deci altă problemă. Au avut cei din conducerea primăriei de făcut drumuri la Bucureşti până le-a venit acru! Dar important este că s-a finalizat, noi ne-am cam racordat, şi acum avem condiţii de trai normale”, a spus Ionuţ A., localnic. Preţul pe care îl vor plăti cetăţenii este de 5 lei/me­tru cub de apă potabilă consumată, aici intrând şi cea menajeră, adică de canalizare.