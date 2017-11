Colindători din Tămaia la căminele de bătrâni din Cehu Silvaniei

Au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, e vremea colindelor, e vremea pregătirilor pentru sărbătoarea de bucurie a creştinilor, Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu avem darurile Magilor însă am învăţat în vers colindele născute din baladele şi doinele din străbuni. Colinde care să ne apropie de emoţia din Noaptea Sfântă. Colindul românesc este cel mai frumos loc de pe pământ, unde an de an se naşte ”Prunc din Duhul Sfânt”, unde ne întâlnim cu moşii şi strămoşii nostri. Aşa că ”sculaţi, gazde, nu dormiţi”, ”lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi”! E vremea colindelor!

Sub acest îndemn, corul EUPHONIA al Bisericii Ortodoxe Tămaia, dirijat de Gabriela Cînţa, a pornit duminică, 26 noiembrie, după-amiaza, cu colida la căminele de bătrâni din Cehu Sivaniei. Primul popas a fost la Centrul de îngrijire pentru vârstnici (fostul Spital de Boli Cronice) care găzduieşte 40 de persoane, atât din judet cât şi din judeţele limitrofe. Deşi fondurile alocate sunt modeste, bătrânii sunt îngrijiţi în bune condiţii de un colectiv format din medic, asistente medicale, îngrijitoare şi infirmiere care pun mult suflet pentru cei în suferinţă. Colindele au fost ascultate din holul Centrului sau din camere, de persoanele imobilizate, iar câţiva dintre ei chiar au colindat împreună cu coriştii din Tămaia. După colinde, fiecare persoană, în camera ei, a primit câte un pachet din partea colindătorilor, un gest simbolic de mulţumire pentru darurile primite de la Dumnezeu.

Al doilea popas a fost la Centrul de bătrâni Rainbow, care funcţionează de peste 12 ani în clădirea fostului Leagăn de copii din Cehu Silvaniei. Centrul a fost renovat şi dotat, cu ajutoare financiare şi materiale din Germania şi Belgia, şi a mai multor voluntari din oraşul Cehu Silvaniei şi, în prezent, locatarii sunt trataţi în cele mai bune condiţii. Şi aici coriştii din Tămaia au susţinut un miniconcert de colinde care a fost răsplătit cu aplauze şi cuvinte de mulţumire din partea gazdelor. Colindătorii au lăsat persoanelor aflate în îngrijire lădiţe cu fructe.

La întoarcere, Corul Euphonia a făcut un ultim popas la Mănăstirea Făget, unde coriştii au fost întâmpinaţi cu mare bucurie (o relaţie de suflet între Mănăstirea Făget şi corul din Tămaia) de maica stareţă Marina Tomoş. Câteva colinde au răsunat şi în această mănăstire.

A fost o deplasare cu multă încărcătură sufletească, cu colinde cântate cu mare bucurie. Coriştii ţin să aducă mulţumire Primăriei Fărcaşa, doamnei viceprimar Florica Mureşan în special, care se implică în bunul mers al activităţii corului Euphonia şi care a asigurat serviciul de transport în această deplasare.