Concert de colinde la Biserica de lemn din Baia Sprie

An de an, la Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Baia Sprie are loc tradi­ţi­onalul concert de coli­nde, care întâmpină ve­nirea „Moşului” pentru copiii din parohie.

Evenimentul are loc miercuri 6 decembrie, cu începere de la ora 17.30. Cu această ocazie, preoţii Marius Cătană, Virgil Pâslă şi Consiliul Parohial invită credincioşii să ia parte la programul special pregătit cu cîteva săptămîni în urmă. Copiii care participă la cateheză, îndrumaţi de educatoarea Anda Şomotyuc, vor recita poezii şi vor interpreta colinde specifice sărbătorii Crăciunului, iar Corul „Lumină Lină”, dirijat de teologul Daniel Trif, va interpreta colinde şi urări pentru cei prezenţi la eveniment. În final, artista băispriană Sonia Raţiu va interpreta alte frumoase colinde, după care cu toţii îl vor primi pe „Moş Nicolae”, care va împărţi daruri copiilor din parohie. Acestea au fost oferite de cîteva credincioase, cărora preoţii şi coratorii bisericii le aduc multă recunoştinţă.